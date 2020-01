La periodista Mey Zamora presenta a Figueres un llibre sobre la missionera Isa Sola

Cada mes, se celebra una trobada per a pares i mares d'alumnes de Catequesi a Figueres i és en aquest context que s'ha organitzat, per a aquest dissabte, 18 de gener, a 2/4 de 4 de la tarda, als locals de la parròquia de la Immaculada, la presentació del llibre «Lo que no se da se pierde» (Plataforma Editorial), en el qual la periodista Mey Zamora fa un retrat de la missionera Isa Sola. En aquesta ocasió, la trobada és oberta a tothom.

Part dels beneficis d'aquest llibre van destinats a la Fundación Juntos Mejor de les religioses de Jesús-María. En les pàgines de «Lo que no se da se pierde» la veu d'Isa Sola ressona amb força: «Espero marxar fent, almenys, tot allò que estimava fer, entregant la meva vida, estimant la meva gent, servint».