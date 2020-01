L'Ajuntament de Lladó instal·la contenidors exclusius per a la recollida de cendra

L'Ajuntament de Lladó ha alertat sobre el perill que suposa dipositar brases o cendra, de xemeneies o estufes, mal apagades en els contenidors d'escombraries, ja que es pot originar un incendi. Per evitar qualsevol risc, ha instal·lat contenidors exclusius per a la recollida de cendra en quatre zones del municipi: a la carretera de Cabanelles, a la carretera de Navata, al camp de futbol i a la carretera de Besalú.

Aquest ha estat el comunicat informatiu que ha difòs el consistori: «Atenció que venen dies de molta fred, i de ben segur que tindreu les llars de foc a ple funcionament, però és important que tingueu cura a l'hora d'abocar la cendra residual. Al poble trobareu 4 bidons per llançar les restes de cendra que tingueu, però només la cendra, ja que aquesta s'aboca al camp. Si la transporteu amb bosses de plàstic, obriu-les, aboqueu la cendra i llanceu les bosses al contenidor d'envasos».

Des de l'Ajuntament, a més, ha expressat com n'és de positiva aquesta campanya, tenint en compte que «en un 70 per cent s'utilitzen adequadament». «Però encara podem millorar entre tots per aconseguir que s'utilitzi de la manera més òptima», encoratja els veïns.