Figueres detecta un brot de legionel·la a l'estadi municipal de Vilatenim

L'estadi municipal de Vilatenim ha patit un nou brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. Es va detectar a l'estiu i no s'ha erradicat fins aquest desembre. El bacteri es va trobar en un dels controls semestrals de Dipsalut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, i van caldre fins a tres intervencions (a l'agost, setembre i octubre) per eliminar la legionel·la present a les instal·lacions.

La informació no es va fer pública, però sí que se'n va informar la Unió Esportiva Figueres (UEF), que és l'entitat usuària de les instal·lacions, segons ha confirmat el club.

El consistori ha concretat que l'analítica que va donar el positiu en legionel·la es va fer el 9 d'agost. L'Ajuntament defensa que s'ha actuat seguint el protocol i que en la darrera analítica del mes de desembre el resultat va ser negatiu. El focus es va detectar a les dutxes dels vestidors dels àrbitres, i es va precintar el sistema d'aigua durant el tractament químic amb clor, que va durar dotze hores.

En l'analítica de control del mes de setembre els resultats del laboratori van tornar a donar positiu en legionel·losi i va caldre repetir aquest procés un tercer cop a l'octubre. Aleshores, ja no es va utilitzar clor, sinó que es va canviar el tractament químic per un sistema de xoc tèrmic, amb l'escalfament de l'aigua a 70 graus per matar el bacteri.

El regidor de Serveis Urbans i Esports, César Barrenechea, ha explicat que aquestes instal·lacions no s'utilitzen durant l'estiu, per la qual cosa l'aigua s'estanca i facilita l'aparició de bacteris. «Amb les altes temperatures de l'estiu, aquests espais són un focus de cultiu de la legionel·la», ha concretat. Des de la UEF han confirmat que se'ls va informar del resultat de l'analítica i han agraït la rapidesa amb què va actuar l'administració.

Aquesta no és la primera vegada que Dipsalut detecta a l'estadi de Vilatenim el bacteri legionel·la. El 2016 l'Ajuntament va informar a través d'una roda de premsa que s'havia tancat el sistema de dutxes de l'estadi en trobar quatre punts amb legionel·la a les instal·lacions.

També s'ha detectat el bacteri en altres equipaments esportius. El passat mes de juny, el pavelló Roser Llop es va tancar temporalment en trobar-hi un «possible positiu» de legionel·la. Al 2013 també se'n va detectar en un dipòsit d'aigua al pavelló poliesportiu, on es van haver de tancar les dutxes.

Però el cas més destacat a la ciutat va ser el 2017, quan es van produir dos casos de legionel·losi, un d'ells en una residència geriàtrica, que va produir la mort d'un ancià de 81 anys.

La legionel·la és un bacteri present en ambients aquàtics que és el responsable de la malaltia de la legionel·losi i causa una infecció pulmonar o malaltia del legionari (pneumònia amb febre alta) o la febre de Pontiac, amb síndrome de febre aguda.