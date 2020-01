«L'aventura de ser pares» dona eines educatives per a l'etapa adolescent

L'adolescència és una de les etapes més complicades que travessen les famílies amb membres joves. En aquesta etapa, els joves viuen una intensa adaptació a nous entorns i noves situacions, comencen a desenvolupar les seves pròpies idees, gustos, valors i, en general, presenten altes dosis de caràcter oscil·lant.

Totes aquestes noves situacions que es generen en l'àmbit quotidià acaben sovint en discussions o conflictes, un fet que afecta substancialment la vida en família i requereixaltes dosis de paciència i adaptació de tots.

Molt conscient d'aquesta realitat en la qual viuen immerses moltes famílies rosinques, l'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Roses ha apostat per impulsar un projecte que doti d'eines els pares i mares que es veuen en aquesta situació.





Seguretat per prendre decisions

El programa s'anomena «L'aventura de ser pares. Ja són adolescents!», i està adreçat a les mares i els pares d'adolescents, és a dir, aquells joves que tenen entre 12 i 14 anys. Aquesta formació pretén ser un recurs d'acompanyament que els permeti gestionar l'estrès, establir límits i tractar altres temes que els preocupen. La idea principal és establir un espai on es puguin compartir experiències amb altres persones que estan en la mateixa situació, i també amb un professional que ajudi a aconseguir més seguretat a l'hora de prendre decisions i actuar.

Ja fa anys que el consistori fa aquest programa amb cicle infantil, inicial i mitjà, però ara ha decidit fer la primera edició d'adolescents. «Els pares ho demanaven i l'escola també. Estem convençuts que serà de molta utilitat», explica la regidora Esther Bonaterra.

A banda de dotar d'eines i recursos als pares perquè entenguin els canvis que viu l'adolescent en aquesta etapa, en les trobades també se'ls donaran claus a tenir en compte durant aquesta etapa. Algun exemple podria ser la importància de procurar-los atenció, respecte, afecte, reconeixement i autoestima. També s'ha de posar èmfasi a deixar clar el posicionament parental respecte temes com les drogues, la sexualitat o l'ús de les pantalles. Per últim, també es donaran tècniques per millorar la convivència com prioritzar l'escolta activa, l'empatia o estratègies de negociació per resoldre conflictes o bases per a l'organització de la vida quotidiana. El programa engloba un total d'onze sessions que es fan en setmanes consecutives durant dues hores. Les trobades es faran en diversos centres del municipi, i en dues de les sessions caldrà que hi assisteixin els fills.

La inscripció al programa es pot fer per mail a nvidal@roses.cat o per telèfon al 972 252 400. Les places són limitades i l'últim dia per fer la preinscripció al curs és aquest divendres, 17 de gener.