Alcaldes altempordanesos assisteixen a la 1a Cimera catalana d'Acció Climàtica

Avui, 17 de gener, té lloc, al Teatre Nacional de Catalunya, la 1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica, presidida pel President de la Generalitat de Catalunya.

La Cimera és una de les mesures que va aprovar l'executiu el passat mes de setembre per fer front a l'emergència climàtica, i té l'objectiu de ser un punt de trobada per acordar un full de ruta, a curt i mig termini, que permeti afrontar les polítiques de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic, amb compromisos del Govern i de tots els agents implicats.

A la jornada hi són presents alguns dels alcaldes i representants polítics de la comarca, com l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, acompanyada del regidor Francesc Giner, Pere Maluquer, alcalde de Pau, o l'alcalde de Sant Pere Pescador i Conseller comarcal, Agustí Badosa.

Emergència climàtica

El passat 14 de maig de 2019, el Govern de Catalunya va declarar formalment l'emergència climàtica. En els últims anys, la temperatura ha augmentat 1 grau cada 40 anys. Les precipitacions s'han vist disminuïdes un 1,4% per dècada, sent encara més accentuat durant els mesos d'estiu notant una disminució del 5% durant el mateix període. Com a conseqüència d'aquest augment de temperatura, els casquets polars pateixen un desglaç que estem notant a les nostres costes, amb un augment del nivell del mar de 3,3 cm cada 10 anys.

Centrant-nos en les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, Catalunya emet 45 milions de tones de CO2equivalent, aproximadament, a un 1% de totes les emissions generades per Europa. Catalunya ha aconseguit reduir un 23% les seves emissions respecte el 2005, quan es van començar a prendre mesures de reducció d'emissions, però tot això no és suficient. Tenim el repte de disminuir encara més l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, i frenar aquest augment de temperatura.

Per afrontar el canvi climàtic i incentivar l'acció, la Cimera vol implicar diversos sectors econòmics i socials com el financer i d'assegurances; habitatge, construcció, infraestructures i urbanisme; universitats, ensenyament i recerca; turisme, indústria química i aigua; ports i aeroports; riscos i adaptació als riscos; agricultura, alimentació i aigua; automoció i mobilitat; moviments juvenils d'acció climàtica; tercer sector ambiental; i propietat i gestió de mitjans de comunicació.