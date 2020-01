La Garriga de Roses estrena pàrquing regulat i nova senyalització

El final d'any va suposar, a Roses, el tancament d'un projecte important per a la urbanització de la Garriga. Arran d'unes converses que el consistori havia tingut amb representants veïnals, s'ha procedit a ordenar l'espai i posar-hi nova senyalització. Fins ara, a la zona no hi havia carrils marcats, i pràcticament tots els carrers eren de doble sentit.

La reorganització preveu alguns canvis de circulació o la transformació de diversos carrers de doble sentit en vies de sentit únic. Una de les actuacions més importants també ha estat l'adequació d'espais d'aparcament regulat, «amb una clara intenció de combatre l'estacionament anàrquic», tal com explica el primer tinent d'alcalde, Joan Plana.

La reordenació s'ha fet, entre altres coses, per garantir el pas lliure per les voreres i per millorar la visibilitat i la seguretat dels girs. «És cert que, amb la nova organització, el desplaçaments interns seran un xic més llargs, però guanyem molt en seguretat i en aparcaments regulats», diu el regidor. Justament per aquest motiu s'han adequat moltíssimes places d'aparcament regulat, amb l'objectiu que tothom pugui aparcar, es guanyi seguretat

i sense generar molèsties.

A la Garriga, els veïns, veïnes i visitants feia temps que hi estacionaven de forma irregular. Als c arrers era habitual veure-hi cotxes a banda i banda de carril, ocupant part de la vorera i també un espai del carril de circulació. Aquesta disposició dels vehicles generava obstruccions de carrils i problemes, tant per als conductors com per als vianants.

Les últimes setmanes, l'Ajuntament ha fet una campanya d'avisos per mals aparcaments. La Policia Local ha fet patrullatge per la zona, i en tots aquells vehicles mal estacionats ha deixat un avís al vidre, semblant a una multa, per informar de l'ús incorrecte de la via pública. «Esperem que aquestes accions serveixin per conscienciar», explica Plana, i afegeix que «en aquesta etapa només hem actuat en casos extrems d'infraccions molt flagrants i de gent que cometia reiteracions abusives».

A partir d'aquesta setmana la situació s'endureix. «Acabem la fase d'avisos i comencem a posar denúncies en cas dels conductors de vehicles que cometin infraccions d'estacionament», diu el regidor. L'import de les multes el marcarà el cànon fixat en l'ordenança de circulació.

Pla de Millora de la Circulació

La reordenació urbanística de la Garriga és la primera fase d'un pla de caràcter més general. L'anomenat Pla de Millora de la Circulació ha d'afectar diferents zones de Roses els següents quatre anys amb l'objectiu d'optimitzar i millorar l'ordenació i senyalització de tota la circulació urbana. La següent zona on s'intervindrà en les pròximes setmanes és la urbanització del Mas Oliva.