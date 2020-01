Figueres incorpora un orientador laboral fixe a la zona Oest de la ciutat

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat una subvenció del programa Ubicat a l'Ajuntament de Figueres per un valor de 116.915 euros. Aquest programa està enfocat en l'orientació laboral de persones desocupades o treballadors en situació de precarietat i consisteix en la contractació de dos orientadors laborals i una prospectora per tal d'orientar a les persones desocupades i als treballadors en situació de precarietat així com fer prospecció laboral a les empreses. Els orientadors faran un seguiment dels usuaris durant tot el 2020.

Un dels orientadors laborals estarà ubicat a la zona oest de la ciutat per tal de poder orientar en temes laborals als desocupats i treballadors d'aquesta zona de la ciutat. Aquesta decisió s'emmarca en el seguit d'accions que el govern de Figueres està portant a terme a l'oest de la ciutat en diferents àmbits.

Segons el segon tinent d'Alcalde i regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria, Jesús Quiroga «la decisió de tenir un orientador fixe a la zona oest de la ciutat és una aposta d'aquest Govern per incidir en la generació de més oportunitats a la zona oest de la ciutat, en aquest cas, en l'àmbit laboral, i s'emmarca en el seguit d'accions que hi estem portant a terme de manera transversal».