L'església de Sant Pere de Figueres programa 15 activitats de gener a març en la celebració del mil·lenari

La bibliògrafa Inés Padrosa pronuncia la conferència «Dels còdexs dels monestirs als llibres litúrigics de les parròquies», aquest diljous, 16 de gener, a les 19.00 hores, a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, i en la seva ponència posa la parròquia de Sant Pere com a exemple. La xerrada s'inclou en el programa d'activitats que s'han organitzat, per a aquest primer trimestre del 2020, de gener a març, en el marc de la celebració del mil·lenari de l'església de Sant Pere de Figueres. Coincidint amb aquesta conferència, a la mateixa biblioteca, s'ha instal·lat una exposició que recull una selecció de materials bibliogràfics de temàtica religiosa, que es pot visitar fins al 15 de febrer.

Per a aquest mateix gener, hi ha dues propostes més programades: el 30 de gener s'inaugura l'exposició fotogràfica sobre la història del temple, a l'església de Sant Pere, i estarà muntada fins al 26 d'abril. Aquell mateix 30 de gener, a les 8 del vespre, també a l'església, mossèn Enric Tubert farà la conferència «Les primeres comunitats cristianes: memòria del passat per renovar el present».

El Cercle Sport Figuerenc acull, els dies 17 i 24 febrer, dues conferències organitzades per l'Institut d'Estudis Empordanesos. Per una banda, el dia 17, l'arqueòloga Anna Maria Puig parlarà sobre «Sant Pere de Figueres. La història de l'edifici». El dia 24, és el torn de l'historiador medievalista Josep Maria Gironella, amb la ponència «El treball de la pedra a Figueres a final de l'Edat Mitjana». Les dues conferències comencen a 2/4 de 8 del vespre.



El març també es presenta atapeït d'activitats:

Diumenge, 1 de març, concert del mil·lenari a l'església de Sant Pere, a les 6 de la tarda; el dia 2, al Cercle Sport, conferència «La música a Sant Pere. Una aproximació històrica», a càrrec de Jaume Pinyol, historiador especialista en música antiga, a 2/4 de 8 del vespre; el dia 7, visita guiada, a 2/4 de 5 de la tarda, amb el títol «Sant Pere ens obre les portes. Vine a descobrir tots els racons de l'església!». Aquesta activitat inclou una visita al campanar. L'organitzen l'Ajuntament de Figueres i l'Associació de Guies de Figueres i cal fer reserva prèvia a l'Oficina de Turisme, perquè les places són limitades. La visita també contempla un recorregut per l'exposició d'imatges i objectes litúrgics, que s'haurà instal·lat a la sagristia.

Continuant amb el programa de març, el dia 9, Joan Ferrerós, articulista i catedràtic de l'Institut Ramon Muntaner, fa una xerrada al Cercle Sport, a 2/4 de 8 del vespre, que es titula: «Frares, capellans, confrares, relíquies i processons a Figueres (segles XV-XIX)». Diumenge 15, es fa la projecció, i comentari, de la pel·lícula de Pier Paolo Pasolini «L'evangeli segons Sant Mateu», a les 5 de la tarda, a La Cate.

El dia 16 de març, el conservador i restaurador de béns culturals David Mallorquí parlarà, al Cercle Sport, a 2/4 de 8 del vespre, sobre «La desapareguda capella dels Dolors de Sant Pere de Figueres». Diumenge 22, es projecta, amb comentari, la pel·lícula «La passió de Crist», de Mel Gibson, amb la intervenció de Montserrat Claveras, doctora en Història de l'Art i especialista en cinema religiós.

Per tancar el trimestre, l'historiador Alfons Romero farà una conferència el dia 23 de març, a 2/4 de 8 del vespre, al Cercle Sport, amb el títol «L'església cremada i destruïda, els capellans assassinats. Darrer episodi de l'anticlericalisme empordanès».