Borrassà demana més agilitat administrativa a la Generalitat i videovigilància al poble

L'Alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, i el Delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila s'han reunit aquesta setmnana al municipi empordanès. Roquer i Vila han parlat en particular dels problemes derivats dels tràmits urbanístics necessaris per la portada d'aigua a Borrassà, des de la xarxa de Figueres. En aquest sentit, Roquer ha transmès a Vila la necessitat de que l'administració de la Generalitat estableixi mecanismes simplificats per aquest tipus d'actuacions que són d'interès públic.

A més, segons explica l'Ajuntament, han tractat de la necessitat d'establir un servei de videovigilància a les entrades del municipi i que aquest estigui connectat amb la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

També han parlat del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i de la convocatòria de subvencions per la dinamització territorial. L'alcalde de Borrassà ha informat al delegat del Govern de la necessitat que té el municipi de les infraestructures incloses en aquests dos programes de subvencions, com són la millora de l'accessibilitat des de la variant del poble fins el carrer de Baix i la millora del tram urbà del carrer de Mar, on està prevista la substitució dels serveis obsolets i fer una nova pavimentació.

Ferran Roquer ha manifestat a Vila la necessitat de dotar de serveis per les persones grans en una societat, cada vegada, més envellida en la qual les persones viuen cada cop més anys i requeriran serveis perquè la seva qualitat de vida sigui òptima durant totes les etapes vitals. L'alcalde li ha mostrat, a més, la necessitat que Borrassà disposi d'algun centre per cobrir aquesta necessitat.

La reunió, segons el consistori, s'ha dut a terme en un to cordial i de bona sintonia entre els objectius d'ambdues administracions.