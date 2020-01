El tram Bicitranscat a Figueres i l'adequació de la zona est es faran «abans de l'estiu»

L'Ajuntament de Figueres va aprovar fa unes setmanes l'actuació número 1 del projecte Bicitranscat de la zona est, és a dir, el tram de la Via Làctia i accés al camí de les Caboques. Aquests treballs tenien previst inicialment un cost de 222.400 euros però, segons va informar el govern a l'octubre, hi haurà una inversió de 408.000 euros per incloure una adequació de la zona. Aquesta consistirà a reordenar l'entorn i els accessos viaris i rodats de l'escola Salvador Dalí, l'institut Narcís Monturiol, el centre cívic Molí de l'Anguila i el parc de Bombers.

A més de renovar la xarxa d'aigua i l'enllumenat públic, soterrar les línies telefòniques, milorar l'aparcament públic, l'adequació de les voreres dels equipaments públics, l'asfaltatge i la senyalització, i instal·lar mobiliari i arbrat.

El projecte a Figueres estava previst que finalitzés aquest 2020 amb un carril bici continu que creués la ciutat, des de la C-31 (al seu pas per Vilafant) fins al camí de les Caboques, connectant amb Vilabertran. La major part del seu cost està finançat amb els fons europeus FEDER, ja que es tracta d'una iniciativa transfronterera que pretén enllaçar banda i banda dels Pirineus i promoure la mobilitat sostenible.

Sense concretar els motius del retard, a l'estiu van fer el tram de l'aparcament dels Fossos i ara continuaran. Com a complement, el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Xavier Amiel, fa referència al nou Pla de Mobilitat, que pretén desenvolupar durant aquest any.

Nou Pla de Mobilitat

Per fer-lo, el consistori contractarà una empresa externa «que ha col·laborat amb l'Ajuntament i amb l'empresa que va fer l'avançament del POUM», explica Amiel. Un dels objectius és «preparar la ciutat per als aparcaments dissuasius», ja que l'objectiu «de tots» és treure el màxim nombre de vehicles del centre.

Tot i que, tal com assegura el regidor, les vies de Figueres «no estan pensades per a les bicicletes», potenciaran l'ús dels aparcaments als afores de la ciutat i la mobilitat sostenible pel nucli urbà. Així, es té present la «imminent» obertura de l'aparcament a l'antic camp del Far i la de l'aparcament de l'estació, propietat d'ADIF. L'empresa pública va mostrar a l'Ajuntament la seva intenció de reobrir-lo «en el primer trimestre d'enguany».

Un altre dels punts pendents que el govern afronta amb aquest nou pla és «pensar en el futur desenvolupament i integrar la finalització de les rondes i l'anella de l'àrea urbana». Amiel indica que el projecte més avançat, però aturat pels pressupostos de la Generalitat, és el de la ronda oest (carretera C-31), i destaca la importància d'una ronda nord, que suposaria un enllaç de la carretera de Llançà amb l'N-II.