Una promotora iniciarà a Figueres la construcció de 55 habitages al parc de les Aigües

Glaciar Nova Figueres és una promoció de 55 habitatges d'obra nova al parc de les Aigües de Figueres, «en una zona de nova expansió i dotada de tot tipus de serveis», tal com ho defineix la promotora de la construcció, la immobiliària Inmoglaciar. Els habitatges s'anuncien com a «avantguardistes» i els preus oscil·len entre els 162.000 i els 264.000 euros. La compra es fa sobre plànol i l'entrega es pretén fer el segon semestre de l'any 2022. D'una altra banda, dins del mateix sector residencial de l'avinguda Costa Brava, Incasòl (Institut Català del Sòl) també ha posat a la venda tres parcel·les unifamiliars arrenglerades, ubicades al costat de l'escola Parc de les Aigües. Aquests anuncis indiquen la revitalització del projecte residencial de la zona que es prometia engegar des de la seva creació, l'any 2011.

Alguns dels nous pisos que es construiran ja tenen propietari. De fet, fa anys que es van vendre a l'espera de rebre la notícia de la construcció. Segons l'Ajuntament, Incasòl era qui ho condicionava perquè demanava que el primer a construir fos qui determinés la tipologia d'habitatge de la resta. Amb l'entrada del nou govern, una desena de futurs veïns de la zona van demanar una reunió amb l'alcaldessa, Agnès Lladó, i el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, per posar sobre la taula la situació i demanar accions polítiques. El govern es va comprometre a solucionar-ho i pressionar Incasòl. «Van dir que a finals d'any tindríem una resposta», el govern explica que van reunir-se amb l'entitat pública després de l'estiu però que no van obtenir la resposta desitjada i, per tant, s'han tornat a citar aquesta setmana. L'Ajuntament confia a resoldre-ho aviat, ja que aquesta construcció «és una notícia molt bona per a la ciutat, ja que revitalitzarà molt la zona, que falta li fa», considera Amiel.