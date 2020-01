Renfe escurça el temps de viatge entre Figueres i el País Valencià

El corredor del Mediterrani de Renfe ofereix una nova proposta entre el País Valencià i Catalunya que suposa una reducció del temps de viatge de fins a 45 minuts respecte a l'actual. Així, es podrà fer el recorregut Figueres-València en poc més de tres hores; i situar-se al sud del País Valencià en poc més de cinc (el que actualment es triga per arribar a la capital llevantina, amb transbord a Barcelona).

El nou servei ha començat aquest dilluns, 13 de gener, i es fa amb els trens Euromed. Quatre ferrocarrils en sentit Figueres-Girona-Castelló de la Plana/València i dos en sentit invers. En total, sis trens enllaçaran Llevant amb la Costa Brava de manera directa, sense necessitat de fer transbord a Barcelona. En el cas de la connexió amb la capital d'Alacant, hi ha quatre trens.

Els Euromed circularan per la línia d'Alta Velocitat i podran fer-ho a una velocitat màxima de 250 km/h. El nou servei amb origen i destí Alacant/València/Castelló de la Plana/Camp de Tarragona/Barcelona/Girona/Figueres es farà amb trens de la sèrie S130, de rodadora desplaçable. Cada un compta amb 299 places, 63 de les quals són preferent, i una adaptada per a persones de mobilitat reduïda (PMR). A més, Euromed incorpora el «cotxe en silenci», fins ara exclusiu dels AVE. El cotxe número deu oferirà servei en classe turista i sense cost per al client.



L'Euromed surt amb retard per problemes «logístics»

El primer Euromed del dia va sortir de Barcelona-Sants amb uns 20 minuts de retard per qüestions de «logística» al tram ferroviari de Can Tunis, segons Renfe. A l'estació del Camp de Tarragona, la megafonia no ha anunciat l'arribada d'aquest comboi i això ha provocat moments de confusió entre la desena de passatgers que s'esperaven, resignats, a l'andana. Finalment, el comboi ha arribat amb un retard de 40 minuts a la capital del Túria, amb la qual cosa Renfe indemnitzarà els 161 passatgers amb la meitat de l'import del bitllet.

La majoria d'usuaris de la relació Barcelona-València han assegurat a l'ACN que celebren la reducció del temps de trajecte entre les dues capitals i que aniran més sovint en tren. «Ja era hora perquè feia molt de temps que patíem més de 3 hores i 40 minuts de trajecte. L'estalvi és important, perquè ara arribaré a l'hora a les reunions», ha expressat Alberto. Igualment, en José Manuel ha valorat que, tot i els problemes a la sortida, el servei és «ideal».

La Laura Martín també viatja sovint a València per motius laborals. Com que viu a Ripollet i s'ha de desplaçar en rodalies fins a Barcelona, fins ara invertia més de sis hores de viatge. «És una petita alegria perquè t'estalvies una mica de temps», ha comentat. Amb tot, aquesta usuària ha opinat que caldrien més freqüències i un tren més matiner que li permetés estar a les nou del matí a València.

Entre els passatgers del comboi entre València i Barcelona, la Gandia Soler, que ha explicat que agafarà el tren més sovint en detriment del cotxe particular. En canvi, els usuaris Maria Sala i Marc Xirau consideren que, en comparació amb l'AVE a Madrid, la reducció de temps de trajecte no és tan competitiva. «Qualsevol reducció és benvinguda, però en una distància que és la meitat que Madrid per lògica hauria de ser menys temps. És una assignatura més, pendent, de les infraestructures d'aquest país», ha lamentat Xirau.

Des del 2 de gener la companyia ha venut 41.000 seients, 13.000 dels quals s'han beneficiat de promocions. L'any passat el corredor mediterrani va absorbir 2,3 milions de viatgers, dels quals 1,6 milions van circular entre Barcelona i València. Des de Tarragona van agafar aquests trens de llarga distància uns 130.000 passatgers, tot just el 4%.