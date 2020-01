Premien el Càmping Salatà de Roses per ser capdavanter en transformació digital

El Camping Salatà de Roses, que forma part del Grup Terraza propietat de la família Gotanegra, ha rebut un premi de CaixaBank en reconeixement a la seva trajectòria de transformació i evolució en l'àmbit digital. El Càmping Salatà, que aquest any celebrarà el 60è aniversari, ha estat un establiment pioner en la implantació de processos tecnològics enfocats a millorar l'experiència dels clients. L'any 2002 van modificar la seva web www.campingsalata.com per tal de donar més visibilitat a l'oferta i que els usuaris poguessin apreciar millor els equipaments i les instal·lacions. Aquell mateix any ja van iniciar la implantació del seu primer motor de reserves, dissenyat per GNA Hotel Solutions i, dos anys després, es van començar a registrar reserves online. Actualment, aquest és l'únic canal de reserves ja que no treballen amb cap plataforma intermediària i, a més a més, actualment el client pot realitzar el seu check-in, pagament de l'estància i reserva de múltiple experiències de manera totalment digitalitzada. També hi ha el portal www.terrazaexperience on es poden trobar més de 120 experiències, amb visites i activitats personalitzades per conèixer la destinació.

Algunes de les innovacions tecnològiques que el càmping Salatà ha implantat en els últims anys són plaques fotovoltaiques per la producció d'aigua calenta, la telegestió de l'energia i l'aigua consumida i el control d'accés electrònic.

Tot aquest desenvolupament tecnològic ha avançat amb la prioritat de cuidar l'ecosistema i el medi ambient. A començament de l'any 2000 l'empresa ja va definir un model estratègic encarat a implantar sistemes de gestió ambientals i de qualitat. El 2003 va rebre el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, la ISO 14001 i el certificat europeu EMAS. El 2010 van implantar la Q de Qualitat turística de l'ICTE i, el 2018, van incorporar la ISO 9001.

La inclusió al mercat laboral també ha sigut una de les preocupacions que l'establiment ha tingut present al llarg de la seva vida, col·laborant amb la Fundació Altem i contractant personal amb discapacitat intel·lectual per als serveis de jardineria i establint una relació de cooperació amb institucions com la Universitat de Girona, Creu Roja i col·lectius amb risc d'exclusió amb el programa de noves oportunitats per a joves del Servei d'Ocupació de Catalunya.

L'ocupació del càmping és del 65% de mitjana, una xifra que es valora de manera molt positiva tenint en compte que l'establiment es manté obert una mitjana de 260 dies l'any i que la major part de les instal·lacions es troben situades a l'aire lliure.