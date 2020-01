Palafrugell dona el tret de sortida al centenari del pedagog i polític figuerenc Josep Pallach

La commemoració del centenari del naixement de Josep Pallach i Carolà (Figueres, 10 de febrer del 1920 – Barcelona, 11 de gener del 1977) s'enceta aquest dimecres, 15 de gener, al Teatre Municipal de Palafrugell, a les 7 de la tarda, amb la presentació del programa d'actes que s'ha preparat per recordar la figura i l'obra del polític i pedagog. La Fundació Josep Pallach, amb seu a Palafrugell, encapçala la comissió organitzadora de l'Any Pallach, una commemoració reconeguda oficialment per la Generalitat amb l'objectiu de posar en relleu i recuperar la memòria d'aquesta personalitat, que va deixar empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans.

Des d'aquest mateix 15 de gener del 2020 fins al 7 de febrer del 2021, és previst retre tribut a Josep Pallach tant en actes institucionals com en activitats de caire divulgatiu i cultural. El lema elegit és Any Pallach: per l'educació i el compromís social. El doctor en Ciències Econòmiques i professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Salvador Cardús participa en la presentació dels actes, a Palafrugell, amb la conferència "Educar, un compromís amb el futur. Tot pensant en Josep Pallach".



Homenatge a Figueres

El dilluns 10 de febrer es compleixen cent anys del naixement de Pallach i se li farà un homenatge a la seva ciutat natal, Figueres. A més a més, és previst que durant aquesta primavera -falta concretar la data- se celebri un acte institucional al Palau de la Generalitat i que, de cara a la tardor, Pallach rebi un reconeixement en l'àmbit acadèmic a la Univesitat de Girona i a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Entre d'altres propostes commemoratives, es treballa en l'organització d'un acte al poble on reposen les seves despulles, a Begur, l'11 de gener del 2021, coincidint amb el dia en què va morir. L'Any Pallach es donarà per tancat el 7 de febrer del 2021.

"Any Pallach: per l'educació i el compromís social" és, alhora, el títol d'una exposició itinerant que ha promogut la Fundació Josep Pallach i que recull, en forma de relat i fotografies, la història del figuerenc il·lustre. La voluntat dels organitzadors, segons explica el president de la fundació, Josep Maria Soler, és que al llarg d'aquest any es pugui exhibir en diferents municipis i que allà on estigui instal·lada s'ofereixin activitats complemetàries, com taules rodones o conferències. En paral·lel, a través del web de la fundació, es podrà accedir a una exposició virtual dedicada també a Pallach.



ENTREVISTA: JOSEP MARIA SOLER, PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ JOSEP PALLACH

«Un objectiu de l'Any Pallach és que el seu nom no caigui en l'oblit»

Josep Maria Soler, a més de sentir-se privilegiat per haver estat alumne de Josep Pallach, és el fundador i president de la Fundació que porta el seu nom.

Quins aspectes s'han tingut en compte a l'hora de dissenyar la programació d'actes per a l'Any Pallach?

Hem procurat que l'Any Pallach tingui ressò des del gener del 2020 fins al febrer del 2021 amb tres objectius. En primer lloc, volem que el nom de Josep Pallach no caigui en l'oblit, que les noves generacions no l'associïn només al nom d'un carrer o una plaça sinó que sàpiguen qui va ser i què va fer. En segon lloc, cal difondre el seu ideari, tant des del vessant polític i social com pedagògic, tot i que ell sempre deia que la política és pedagogia. El tercer objectiu és donar visibilitat i donar volada a la fundació que porta el nom de Josep Pallach, de la qual formem part un conjunt de persones voluntàries, per disposar de més possibilitats de recursos i fer xarxa.

El lema de la fundació és, de fet, Tothom educa, s'educa tothom; fem xarxa. Quin és el missatge?

Aquest era l'ideari de Josep Pallach, sempre des d'una perspectiva inclusiva, transversal i transformadora, on tothom té cabuda. Pensem que la responsabilitat de la millora educativa global és de tots, no només de les administracions. Eduquen l'escola i les activitats extraescolars, culturals, esportives o de lleure; educa la família, i els mitjans de comunicació, les noves tecnologies, les biblioteques, els museus i la societat en general.

La fundació manté aquest llegat ideològic?

Així és. Josep Pallach era un home exemplar i tot el que ell deia, sustentava i feia era d'una congruència total, tant des del vessant polític com des del vessant educatiu i de compromís social. Com a pedagog va ser un exemple clar d'aquesta manera global i compromesa d'entendre les coses.