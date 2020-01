Cabanes desenvoluparà el POUM durant aquest mandat

Àlex Hernández (Cabanes, 1977) es mostra molt satisfet de les obres i projectes executats durant el darrer mandat. Ara, encara un nou procés que sol ser polèmic en qualsevol localitat: la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

El batlle va iniciar-se en el món municipalista amb vint-i-un anys, al costat de l'alcalde Josep Terrats (CiU). Després de dos mandats d'ERC, Hernández recupera l'alcaldia per CiU l'any 2011, i des de llavors n'és el batlle.



Què és el que més il·lusió li ha fet de poder fer d'alcalde durant aquests anys?

Una de les coses que més il·lusió m'han fet ha sigut fer l'única zona de vianants de Cabanes, entre el local social i el dispensari. Enjardinar l'entrada de Cabanes també em va agradar. I posar nom a algun carrer, és una feina simpàtica. A mi m'agrada treballar per al poble, i que la visió de com hauria de ser el municipi que tenim juntament amb el meu equip tinguem l'oportunitat d'implementar-la en primera persona. De fet, per això em vaig presentar quan tenia vint-i-un anys, quan vaig entrar de regidor amb en Terrats. I si amb vint-i-un anys, en lloc d'anar a una comissió de festes, vas a una llista electoral, és perquè t'agrada el municipalisme.

A la zona peatonal s'hi ha generat activitat arran del canvi?

Hi hem fet una concentració d'equipaments. Hi ha el bar, la sala de ball, una sala polivalent, correus, la ràdio, un espai amb l'exposició de Sant Isidre i el nou dispensari. I ara, volem pintar un mur. El projecte és fer-lo amb en Jordi Comas, que és de Cabanes, i convidar els estudiants del batxillerat artístic del Deulofeu i els nens i nenes de l'escola.

El dispensari fa poc que el tenen en marxa, oi?

Sí. Vaig tenir un accident al juny i el vaig inaugurar des de la cadira de rodes, amb les dues cames trencades!

Han aprovat el pressupost per al 2020. Quines són les prioritats?

Ens orientem a licitar el POUM, que volem desenvolupar en aquest mandat.

Preveieu algun canvi substancial?

S'hauran de presentar diferents propostes, cosa que implica participació ciutadana, i serà el mateix poble que, en el marc que ens permeti Urbanisme, decidirà cap a on vol créixer i de quina manera.

Hi ha necessitat real d'habitatge?

Sí. No tenim sòl urbà i la gent ha de marxar a altres pobles a viure. No hi ha creixement poblacional perquè les noves generacions han anat marxant.

I no tenen por de créixer com a poble dormitori i en lloc que es quedin els fills d'aquí us vinguin gent de Figueres a buscar la tranquil·litat de poble?

De fet, ja existeix aquesta casuística. La majoria de gent de Cabanes treballa fora. I els que es dediquen a l'agricultura són la minoria. Tampoc tenim sector industrial. Una mica ja som poble dormitori, i no ho veiem amb mals ulls, sempre que s'adapti a la realitat del municipi. El que no volem és una determinada tipologia de creixement, però si ha de ser amb cases adossades, no hi ha cap problema.

Tenen alguna altra obra pendent?

Hem d'asfaltar alguns carrers, i ho tenim pendent del darrer mandat. Vam demanar una pròrroga per licitar-ho ara. Són dos trams de carrer. També volem fer un conveni amb la Diputació per fer un asfalt ràpid en un parell de trams més. El nostre problema és que tenim molts quilòmetres de camins, el terreny és molt planer i hi ha poca massa forestal, això fa que tot sigui molt practicable. Una part és de comunitat de regants, però és complicat fer el manteniment de tota la resta de camins i carreteres de titularitat municipal.

La carretera passa pel centre del poble. Hi ha alguna proposta per canviar-ho?

En el seu moment la titular de la G-6024, la Diputació de Girona, va presentar un projecte on va incorporant carreteres a la seva xarxa, i en aquesta línia, hi havia una opció de connectar-la amb una altra fins a Peralada. Òbviament, una ronda seria una molt bona solució. Però com a municipi no tenim capacitat per fer-ho, implicaria expropiacions, i esdevé una obra d'una magnitud molt important.

En l'anterior mandat van fer moltíssimes coses.

Hem fet dues grans obres, voreres, hem baixat l'IBI al mínim i hem liquidat tots els préstecs. La inversió que vam fer en l'escola, el nou pati i els aparcaments, és amb escreix la més important que hem fet en els darrers vuit anys en qualsevol àmbit. I ara no veig viable que aconseguim fer tot el que vam fer en l'anterior mandat. A més, si fem el POUM serà complicat perquè és un tema polèmic.

Tant en l'àmbit social com urbanístic hi ha una problemàtica latent al veïnat de l'Aigüeta?

Hi ha un problema important que esperem poder-lo solucionar algun dia. És un sòl que no tenim recepcionat, és de caràcter privat. Està envoltat de sòl industrial. És una situació molt complexa i atípica. El percentatge de gent en situació de risc i vulnerabilitat és elevat. Però com a ajuntament ens va gran, i necessitem que siguin instàncies superiors les que ens ajudin a trobar una solució per reubicar la gent i donar-li una qualitat de vida que avui no tenen. Allà hi conviuen gent d'un perfil itinerant, el nivell d'empadronaments és canviant. Són unes vint o vint-i-cinc famílies, alguns són fixes, però la resta van i venen, i no poden fer front a les despeses de la comunitat.

I com es pot solucionar?

En la mesura del possible els ajudem. Però no tenim la competència dels serveis.

Recepcionar una urbanització sense serveis bàsics establerts pot ser molt costós per al consistori.

De fet Cabanes tampoc té serveis bàsics complets. Per exemple, no tenim depuradora. Totes les aigües brutes de les cases van directes al riu. Nosaltres som partidaris que es desenvolupi el projecte d'implantació de depuradores de l'Agència Catalana de l'Aigua. Això implicaria un increment de costos de l'Ajuntament i per tant dels impostos per al manteniment, però és primordial per al medi.

Serveis bàsics com la recollida d'escombraries. Quan començareu la d'orgànica?

El dia 1 de febrer, a través del Consell Comarcal. Sembla que finalment ha arribat a bon port. Però tenim molts problemes d'incivisme, que em preocupen molt més. La gent deixa les bosses al costat del contenidor. Fem recollida porta a porta de mobles i estris vells i la gent ens els deixa als contenidors quan vol. Hem de posar-hi solució, i potser una seria posar càmeres. Hi ha uns abocaments al medi rural impressionants, apareixen bosses d'escombraries als marges dels camins, fins i tot cotxes desballestats.

Això és de gent del poble?

No. Normalment són de gent de fora. En alguns casos hem trobat papers francesos.