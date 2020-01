Figueres ordena la senyalització dels aparcaments públics i de l'estació d'alta velocitat

L'Ajuntament de Figueres està portant a terme els treballs d'instal·lació de nous elements de senyalització vertical que han de permetre als conductors una major facilitat per identificar els aparcaments públics de la ciutat o l'accés a l'estació de l'alta velocitat, entre d'altres.

Concretament, l'Ajuntament ha procedit a la instal·lació de 127 plafons nous que permetran identificar de forma més ràpida, fàcil i àgil les rutes per accedir als aparcaments públics de la ciutat. A més de la instal·lació dels nous plafons, el consistori figuerenc té previst la retirada de 38 plafons que han quedat obsolets i la reubicació de 18 plafons existents.

Els treballs formen part de les directrius incloses dins del Pla de Mobilitat Urbana de Figueres i tenen com a finalitat reconduir la circulació rodada pels vials perifèrics que circumval·len el centre de la ciutat, com els carrers Col·legi, Sant Llàtzer, Méndez Núñez, Calçada Romana, Rec Arnau i Jonquera, les avingudes Marignane i Salvador Dalí i la plaça Tarradellas.

L'objectiu final de la mesura persegueix que els vehicles rodats puguin evitar circular pel centre de la ciutat i reduir la generació d'embussos, així com oferir indicacions per a l'aparcament perifèric i millorar i pacificar el transit del centre de Figueres.

Tanmateix, els treballs de millora de la senyalització realitzats per l'Ajuntament han permès la instal·lació de nous plafons indicatius de l'estació de l'AVE Figueres-Vilafant per facilitar l'accés a la instal·lació a través de rutes que discorrin fora de la trama urbana de Figueres, especialment per als usuaris de fora de la ciutat.