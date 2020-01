La Guàrdia Urbana de Figueres tindrà un nou radar mòbil

L'Ajuntament de Figueres ha tret a licitació el contracte d'arrendament d'un radar mòbil per a la Guàrdia Urbana. La durada del lloguer de l'aparell, sense opció de compra, és de quatre anys i compta amb un pressupost de 33.600 euros. L'actual i únic cinemòmetre mòbil de què disposava el cos policial és de l'any 2006, està malmès i no es pot reparar, tal com es recull en l'expedient de contractació.

El consistori pot assumir un preu màxim mensual de 578,51 euros, millorable a la baixa. L'objectiu de l'aparell és el de «realitzar tasques de control de la seguretat viària» i el radar és un dels estris més utilitzats per la Guàrdia Urbana, segons es reflecteix en l'informe d'idoneïtat del contracte.

S'ha optat per un aparell de lloguer perquè un radar mòbil nou pot tenir un cost d'uns 27.000 euros, als quals caldria sumar les despeses de les revisions anuals al llarg de tota la seva vida útil.

El preu del contracte de lloguer de quatre anys és similar al preu de compra, però es considera «més avantatjós» per l'Ajuntament el rènting perquè aquesta opció permetria disposar «d'un aparell actualitzat i en perfecte funcionament». Precisament, el lloguer ja inclou les tasques de manteniment i les revisions metrològiques, que en cas que l'administració n'adquirís un de nou, aquests serien despesa afegida.

Per a l'adjudicació del contracte, es tindrà en consideració la millor oferta de lloguer mensual, l'autonomia de les bateries i softwares diversos. El termini de presentació d'ofertes finalitza el dijous 23 de gener.

Control amb radar

La C-260, en el tram que discorre en el terme municipal de Figueres, és un dels punts on s'anuncia el control radar. I al carrer Sant Pau, reobert de nou recentment, el regidor de Mobilitat, Xavier Amiel, també va anunciar que s'hi farien controls de velocitat. L'espai ha estat d'ús exclusiu per a vianants durant quatre anys i ara hi poden circular també els vehicles a una velocitat limitada de 20 km/h. L'avinguda Salvador Dalí a l'acccés Nord des de França també és un punt on s'anuncia el control radar, a una velocitat màxima de 50 km/h.