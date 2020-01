Nova pintada vandàlica a la seu d'ERC de Figueres

El local de Figueres d'Esquerra Republicana de Catalunya ha despertat, aquest diumenge, 12 de gener, amb una gran pintada al vidre de la porta principal en què es pot llegir: «Per una vida digna aturem llei Aragonès». Les reaccions de rebuig a aquest acte vandàlic per part de representants d'ERC altempordanesos no s'han fet esperar.

El president de l'executiva d'ERC de Figueres, Jordi Masmartí, ha escrit en el seu mur de Facebook: «Altra vegada som víctimes de pintades a la seu d'@esquerrafigueres, com a mínim aquesta vegada han signat: @cupfigueres. @arran_jovent i @sepc.altemporda. Curiós que la @cupnacional, amb presència a la política municipal, al Parlament i, allò que no farien mai, al Congreso, prioritzi la nocturnitat, obviï la paraula i tergiversi la veritat. Els que han fet aquestes pintades, dubto que sàpiguen realment en què consisteix la "Llei Aragonès", però sí els hi agrada emmerdar a casa dels altres».

Aquesta ha estat la segona pintada que en pocs dies han embrutat la façana de la seu d'ERC a Figueres. El 2 de gener passat, uns desconeguts hi van escriure: «Puta ERC» i «Traïdors».