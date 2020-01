El nou Bulli de Ferran Adrià encara no està a punt i ajorna l'obertura anunciada per a avui

Les obres del Bulli 1846 a la cala Montjoi de Roses s'han allargat més del previst i l'activitat no pot iniciar-se avui, tal com havia anunciat el cuiner Ferran Adrià el passat mes de novembre. Segons han confirmat fonts de la BulliFoundation a Diari de Girona, no es preveu l'inici de l'activitat fins almenys d'aquí a dos o tres mesos.

Aquestes mateixes fonts han detallat que encara hi ha operaris treballant en la reforma de l'espai, la qual cosa n'impossibilita la posada en marxa.

L'emblemàtic restaurant va tancar portes fa vuit anys i mig per transformar-se en un centre de divulgació, receració i experimentació. El passat mes de novembre, en un acte a Barcelona, Ferran Adrià va anunciar que l'espai obriria aquest 10 de gener. Havia de ser una soft opening, com va dir ell mateix. És a dir, una posada en marxa suau que s'allargaria uns dos anys: inicialment amb un primer període d'activitat a porta tancada i una segona etapa d'obertura al públic.

De fet, el mateix Ferran Adrià va anunciar el pasat 20 de desembre una aturada per vacances per retornar el 13 de gener «amb forces renovades per afrontar un tram crucial de tots els nostres projectes».

1.846 receptes



L'obertura del Bulli1846, una xifra que fa referència al nombre de receptes que s'hi va idear, ja s'havia previst per a aquest 2019 però els treballs encara no s'han enllestit malgrat afrontar el tram final.

Des del seu tancament, el projecte inicial ha variat en nombroses ocasions, però Adrià va avançar fa un any que es mantenen remodelats el menjador i la cuina i la resta de l'espai es dedicarà a exposicions i el contingut anirà variant.