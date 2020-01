Comencen les obres a l'avinguda Marinada i sector Muga A d'Empuriabrava

Aquesta setmana han començat les obres de dos trams de voreres que falten per acabar a Empuriabrava.

Un a l'avinguda Marinada i l'altre al sector Muga A . En el cas d'avinguda Marinada resta l'adequació de les voreres i dels desguassos pluvials del tram de Montgrí a Requesens, un total de 700 metres. La part més complicada d'aquesta obra són els desguassos pluvials perquè l'aigua que recullen s'ha d'abocar al canal i en aquest cas ha de fer un llarg recorregut perquè el més proper queda allunyat de la zona. Serà necessari també tallar alguns plataners, doncs se'n conservaran un sí i un no tal com s'ha fet en la primera fase. Els plataners no es poden podar cada any i això fa que quan creixen causin molèsties a l'enllumenat públic traient visibilitat, a part de provocar problemes d'acumulació de fulles que embussen els embornals. El pressupost d'aquest tram és de 900.000€ i el total haurà tingut un cost d'1.200.000€ entre les dues fases amb contribucions especials. És una obra llarga i costosa però que estarà acabada abans de l'estiu.

Pel que fa al Sector Muga A és una zona també molt transitada per vianants sobretot a l'estiu. D'aquest sector quedava pendent el carrer Muga des del carrer Fages de Climent fins a Delta Muga. L'obra ha tingut un cost aproximat de 250.000€ també amb contribucions especials. Es preveu que l'obra s'acabi d'aquí a 3 mesos .

Totes dues obres milloraran substancialment zones molt transitades i que tenen complicacions en dies de pluja per acumulació d'aigua.