El Club de Rítmica de Figueres rebutja el Pous i Pagès per la inseguretat del Culubret

El Club de Gimnàstica Rítmica de Figueres continuarà entrenant al pavelló de Biure, davant la negativa de traslladar-se a l'escola Pous i Pagès, al barri del Culubret. L'entitat contradiu així l'Ajuntament, que havia assegurat que hi farien els entrenaments. La presidenta del club, Gemma Torrent, assegura que les famílies de les gimnastes s'oposen a la mesura proposada per la regidoria d'Esports per la «inseguretat» del sector oest de la ciutat. L'entitat ja havia fet ús d'aquestes instal·lacions amb anterioritat, però fa dos anys l'Ajuntament els va oferir el pavelló de Biure a través d'un conveni municipal. Torrent diu que durant el període en què van fer ús del Pous i Pagès havien patit intimidacions i que fins i tot havien requerit la presència de la Guàrdia Urbana.

Del pavelló de Biure se'n beneficiava l'equip de competició del Club, i segons detalla la responsable, el gimnàs del Pous i Pagès no compleix amb les mides requerides perquè aquestes esportistes hi entrenin. «Quan hi vàrem començar, eren els inicis del Club i aleshores no teníem gimnastes sèniors», argumenta. Assegura que en el poliesportiu de Biure hi han trobat la «qualitat» d'entrenament que requereixen aquestes gimnastes. Així, el club , per la seva banda, hauria arribat a un acord amb l'Ajuntament de Biure i amb l'alcalde Martí Sans –amb qui no ha estat possible contactar– per tal de continuar els entrenaments a les seves instal·lacions amb la quota corresponent.



Des de l'entitat asseguren que el passat mes de setembre, el consistori de Figueres els va comunicar telefònicament que a partir d'aquest mes de gener no podrien continuar els entrenaments a Biure perquè el conveni que mantenien els dos municipis per l'ús del pavelló es donava per finalitzat. El club critica no haver rebut resposta per escrit i formal de la instància registrada sol·licitant l'emplaçament alternatiu. La primera de les ubicacions proposades pel departament d'esports va ser la d'entrenar a la pista semidescoberta de l'escola Joaquim Cusí, que van rebutjar per la fred. Davant la negativa, es va proposar l'escola Pous i Pagès, que tampoc ha convençut el club, qui posa de manifest que no tenen «ni una hora» en cap instal·lació municipal.

Així doncs, l'equip de competició seguirà entrenant a Biure i la resta d'alumnes ho faran a les seves escoles o centres oberts, com fins ara. «Restarem a l'espera d'una proposta per escrit i coherent de l'Ajuntament de Figueres, que sembla que l'esport Femení no l'importa massa», sentencia.

El Club de Gimnàstica Rítmica té 450 nenes inscrites d'arreu de la comarca, quatre equips a nivell estatal, quatre gimnastes tecnificades per la Federació Catalana i una gimnasta becada per la Federació Espanyola i quarta del món, segons ha detallat el mateix club.



El nou pavelló

Figueres arrossega des de fa anys la saturació dels dos pavellons esportius de què disposa, una situació que s'espera solucionar amb la construcció del nou poliesportiu al sector de l'Olivar Gran, on el Club de Gimnàstica Rítmica confia tenir-hi cabuda.