ERC Vilafant dóna suport al pressupost 2020 després d'incloure diverses partides

Esquerra Republicana de Vilafant donarà suport al pressupost 2020 de l'Ajuntament després de consensuar amb l'equip de govern socialista diverses mesures per millorar-lo. Durant el plenari que se celebrarà aquest dimecres 8 de gener, els republicans votaran a favor dels comptes municipals després d'incloure-he, entre altres, un augment de la partida destinada als pressupostos participatius (50.000 euros pels pròxims dos anys) i un increment del 14% del pressupost destinat a les subvencions a les entitats (25.000 euros).

El portaveu del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Vilafant, Sergi Palomeras, argumenta el vot favorable explicant que «ha existit un bon to i voluntat de consensuar els comptes per part de l'equip de govern. Les nostres aportacions han estat valorades i bona part d'elles incloses i per això donarem suport als pressupostos 2020».

«No és la primera vegada que hi votem a favor i, a partir d'ara, estarem atents a l'estat d'execució dels comptes i a controlar que totes les inversions, les proposades per nosaltres, o per altres grups per tal que s'executin durant l'any 2020», afegeix Palomeras.



Altres propostes republicanes

Els comptes 2020 de Vilafant també inclouran altres partides incloses per ERC Vilafant com, per exemple, situar plaques fotovoltaiques en algunes edificis municipals. «La nostra proposta passa per començar pel Casal de la Gent Gran i així poder subministrar energia a l'Ajuntament», explica el portaveu republicà.

Una altra de les aportacions republicanes passa per una partida de 50.000 euros per, en gran part, millorar l'entorn del pavelló poliesportiu del municipi. D'altra banda, també a proposta d'Esquerra s'ha inclòs una partida de 15.000 euros en retolació, imatge i màrqueting del municipi. «No tenim cartells homogenis a les entrades del municipi, tenim rotondes deslluïdes... Ens sembla que pel progrés econòmic del poble és important invertir en aquest camp. Comerç i industria local se'n veuran beneficiats», diu Palomeras.