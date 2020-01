Vilamaniscle bonificarà el 75% als vehicles elèctrics

L'Ajuntament de Vilamaniscle ha aprovat les noves ordenances fiscals per a aquest exercici 2020. Entre els canvis, s'estableixen bonificacions per potenciar la mobilitat sostenible. D'una banda, es bonificarà un 75% l'impost sobre els vehicles totalment elèctrics o propulsats per una font d'energia no contaminant com l'electricitat, autogàs (GLP d'automoció), biogas, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'oli vegetal, sempre que la seva potència fiscal sigui inferior als 20 HP.

De l'altra, es facilitarà un 40% als vehicles bimodals durant els cinc primers anys, a comptar des de la primera matriculació, sempre que la segona font d'energia no sigui contaminant. Per gaudir d'ambdues bonificacions, les persones interessades hauran de sol·licitar-ho expressament a l'Ajuntament.

L'ordenança fiscal referent a la taxa de recollida d'escombraries també tindrà canvis en la quota tributària. A partir d'enguany, els habitatges destinats a una sola persona i els magatzems són els que obtenen més reducció respecte a fa dos anys.