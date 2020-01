Roses treballa amb els joves el nou Pla Local de Joventut

L'Ajuntament de Roses està treballant en la redacció del Pla Local de Joventut 2020-2024. Per realitzar el pla es duu a terme un extens procés participatiu pensat per incorporar l'anàlisi i les propostes dels diferents agents implicats: tècnics de les diverses àrees de l'Ajuntament relacionades, representants polítics, professionals que tenen la població juvenil com el seu àmbit d'estudi o treball (professors d'institut, educadors, ...), entitats, serveis i, molt especialment, de la mateixa població jove que finalment serà la destinatària dels programes i actuacions que s'estableixin.

Ara, el pla ha passat la fase de diagnosi basada en una radiografia prèvia sobre necessitats existents i recursos disponibles en tots els àmbits de la vida dels joves. Segons els responsables de joventut, s'entreveu, principalment, una mancança pel que fa als joves que ocupen la franja dels 20 als 30 anys. «Estem en un municipi turístic que, d'una banda, és positiu per les feines temporals, però de l'altra, és que després marxen», reconeix la regidora de Joventut, Veronica Medina. Sembla que de moment, però, no hi ha cap sorpresa, i és que, com diu l'Anna Amer, tècnica de joventut «en Jordi (informador del CAR Jove) està en contacte amb la població juvenil, i moltes coses ja les tenim detectades». Ara, el següent pas del procés és la participació amb els diferents col·lectius de joves.

Per a Medina, és necessari «trencar amb la visió patriarcal cap a la joventut, han de ser revolucionaris, i nosaltres, si volem tirar endavant polítiques de joventut coherents, els hem d'escoltar. Per a mi el repte és donar veu als joves, donar-los solucions a les necessitats i posar-los al mig de la societat». Per això, aposta per a la participació, formació, ocupació i la cohesió social, «els quatre pilars que han de guiar la meva feina en aquest mandat».

Els responsables i protagonistes

Un cop realitzada la fase prèvia de trobades i entrevistes amb tècnics i professionals que ha permès obtenir una primera radiografia de la realitat en matèria juvenil a la població, va tenir lloc la primera trobada amb l'anomenat «grup motor» del pla. El grup està format per nois i noies representatius del jovent rosinc, amb participants de diferents perfils i edats, nivells d'estudis, ocupacions laborals, procedències i cultures.

Aquest grup motor serà, a partir d'ara, qui debatrà i aportarà propostes al pla, el qual marcarà les actuacions i polítiques que caldrà realitzar durant els propers 4 anys. El següent pas que es durà a terme serà una trobada oberta amb tots els joves que vulguin participar, per presentar la diagnosi, validar-la i prioritzar els temes que més els importen per planificar les accions i programes que ells considerin més importants.

D'altra banda, el Pla Local de Joventut es planteja com un document viu i flexible, que s'anirà adaptant a la realitat canviant dels joves. Per tant, els programes que s'estableixin es revisaran cada any amb el grup de seguiment dels mateixos joves per anar-los valorant i adaptant a les necessitats emergents que puguin sorgir.