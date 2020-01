Castelló tanca l'any amb tres projectes dels Participatius de 2018 i 2019 al calaix

A través dels Pressupostos Participatius del 2018 i del 2019, la ciutadania de Castelló d'Empúries va expressar el seu desig de fer un carril bici a la rotonda de Sant Pere, crear una zona de pícnic al parc del Trabuc i posar enllumenat a la via verda, entre altres reformes que ja s'han executat. Després del tancament del 2019, aquestes tres obres estan encara pendents d'executar i s'iniciaran fora del termini previst. «Són obres que començaran més tard perquè, o bé estan en tràmit d'adjudicació, o s'està fent el projecte o solucionant la part burocràtica», explica el regidor d'urbanisme Josep Maria Canet.

El carril bici que s'havia d'instal·lar a la rotonda de Sant Pere era un dels projectes guanyadors del Pressupost Participatiu del 2018. La via havia de passar per un túnel per sota de la rotonda, i enllaçar Castelló amb el camí natural, situat a l'altra banda de carretera. A dia d'avui només hi ha una part d'aquest carril fet, i és el que es va obligar a construir als propietaris del nou supermercat de la zona.

Els 300 metres restants de l'obra són responsabilitat del consistori, i estan encallats per la falta dels resultats d'un estudi topogràfic, que haurà de determinar si cal fer un conveni amb un propietari d'un camp del costat perquè els en cedeixi una part, o bé el carril es pot fer passar per la via que ja és de titularitat municipal. La reforma, pressupostada en 25.000 euros, podria estar acabada abans de l'estiu.

El segon projecte que queda pendent dels Pressupostos Participatius del 2018, amb un pressupost de també 25.000 euros, és la creació d'una zona de pícnic al Trabuc. Aquesta reforma està aturada a l'espera d'un avantprojecte que planteja una reforma integral de tot el parc. A falta de saber si s'acabarà executant tot el projecte, de moment el consistori ha encarregat els elements de la zona de pícnic. Segons la previsió, aquest mobiliari podria estar instal·lat abans de la primavera.

Perill de contaminació lumínica

Respecte dels projectes pendents del Pressupost Participatiu del 2019, l'últim que queda pendent d'executar és la il·luminació de la via verda. Diverses persones properes i sensibilitzades amb el Parc Natural dels Aiguamolls han al·legat que la implantació de les lluminàries podria causar un problema greu de contaminació lumínica en aquest entorn natural. Davant d'aquestes objeccions, el consistori ha decidit que, en comptes de fanals convencionals s'hi implantaran valises, que són punts de llums més baixos. El dimarts 7 de gener el consistori té previst rebre el projecte modificat, i després l'enviarà a Vies Verdes i a l'ACA perquè donin l'aprovació.

El gran problema que suposa la modificació dels punts de llums és l'augment de preu de l'obra, ja que les valises són més cares i cal posar-ne més. «Els diners que hi anàvem a destinar en un primer moment -140.000 euros- no arriben a cobrir tota la via verda», diu Canet, concloent que «si el projecte segueix endavant, l'única solució és augmentar el pressupost».

El consistori aixeca un pont de vianants el 2019 i actuarà en cinc més el 2020

Un pont renovat a Empuriabrava.

Un dels trets identitaris més destacables d'Empuriabrava són els seus onze ponts de vianants, repartits en cinc de curts i sis de llargs. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries fa temps que treballa per solucionar la problemàtica important que tenen aquestes estructures, i és que, a banda de ser massa baixos per permetre el pas de determinades embarcacions altes, aquestes estructures presenten un important estat de degradació que podria resultar ser un perill en determinades situacions.

Amb el pressupost del 2019, el consistori castelloní s'havia marcat l'objectiu de reformar tres ponts llargs de vianants, però al final només ho ha pogut fer amb un d'ells. Durant el 2020, doncs, l'assignatura pendent és finalitzar la reforma dels dos ponts pendents i executar les dels tres llargs que falten, unes obres que ja estan contemplades en el pressupost municipal, amb una partida de 225.000 euros.