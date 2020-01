Instal·len una antena de telefonia mòbil de trenta metres al cementiri de Figueres

La companyia Movistar ha començat la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil en una parcel·la del cementiri municipal de Figueres. L'Ajuntament en va autoritzar la construcció el mes d'octubre passat en atorgar una llicència d'obra major a l'empresa Telxius Torres España SL, vinculada a Movistar. La torre tindrà trenta metres d'altura i a la part superior s'hi col·locaran tres antenes de telefonia.

L'estructura és clarament visible des de la carretera, donades les seves dimensions, i s'ubica en una cantonada del cementiri, a tocar de la Ronda Sud. El projecte d'obra inclou, per motius de seguretat, el tancament del perímetre per evitar l'accés de persones no autoritzades. Malgrat que l'estructura donarà servei a Movistar, aquesta està dissenyada perquè també pugui compartir els serveis amb altres empreses de telecomunicacions.

L'espai es troba als afores del nucli urbà i és precisament un dels espais recollits en el Pla d'Implantació d'Antenes de Figueres, que es va incloure la modificació del planejament general que es va impulsar precisament per abordar la problemàtica d'aquestes infraestructures.



Conflicte del Rally Sud

Amb la polèmica per la construcció d'una nova antena de telefonia al sector del Rally Sud de Figueres, l'Ajuntament tornava a posar de manifest la manca d'eines de què disposa l'administració local pe regular-ne la instal·lació. El consistori es va veure obligat a aixecar-ne la suspensió de la llicència tot i oposar-s'hi, però les negociacions amb l'empresa promotora, també Movistar, van prosperar i van permetre aturar els treballs per buscar emplaçaments alternatius. Dos mesos després, l'estructura del Rally Sud, que ja s'havia començat a construir, continua en el solar on estava projectada i la base de la torre ja està aixecada, malgrat haver aturat els treballs.

Arran d'aquesta polèmica, el grup de Junts va presentar una moció que va ser aprovada en el ple de desembre per crear un grup de treball per pactar amb les operadores les ubicacions de les antenes de telefonia per tal d'evitar nous conflictes.