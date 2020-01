Electes de la Catalunya Nord es reuneixen en suport de Torra i Puigdemont

Diversos càrrecs electes de la Catalunya Nord s'han reunit aquest dilluns per mostrar el seu suport a Quim Torra i Oriol Junqueras davant de les últimes resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) que inhabilita al president de la Generalitat i veta a qui va ser vicepresident com a eurodiputat. La trobada ha tingut lloc a Perpinyà aquest dilluns al migdia i l'ha presidit el mateix batlle de la ciutat nordcatalana, Jean-Marc Pujol. A més també hi ha assistit el senador François Calvet. Els càrrecs electes han afirmat que "com a democràtes i europeus no podem entendre q un òrgan administratiu electoral cessi a un President escollit per un poble". Finalment han reiterat el seu suport als presos independentistes.



De la trobada se n'ha fet ressó el diari L'Indépendant



Le projet de destitution du président de la #Catalogne par une décision de la commission électorale espagnole fait réagir de l'autre côté des Pyrénées. #Perpignan #PyreneesOrientales https://t.co/tVJcSENCfk — LIndep_Perpignan (@LIndep_perpi) January 6, 2020