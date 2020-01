Catalunya torna a provar sort al Sorteig de Reis del Nen del 2020 per repetir la del 2019

Catalunya torna a provar sort al sorteig de Reis de la Loteria del Nen d'enguany per mirar de repetir els premis guanyats en l'edició passada. Amb un total de 99.138.000 euros consignats, s'ha aspirat a vendre dècims per valor de 13,04 euros per habitants. Així, Catalunya busca tornar a sortir guanyadora com a la rifa de l'any passat, quan el primer i el tercer premi van caure íntegrament a Barcelona i a Sabadell, el que va deixar més de 110 milions al territori. El sorteig d'aquest 2020 se celebrarà el dilluns 6 de gener a es 12 hores al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat, pel sistema de bombos múltiples. Es repartiran 700 milions d'euros, que suposen un 70% del total de l'emissió. El primer premi està valorat en 2 MEUR per sèrie, el segon en 750.000 euros i el tercer en 250.000.

A Catalunya, del Sorteig del Nen s'han consignat un total de 99.138.800 euros, el que equival a 13,04 euros per habitant. S'han consignat 495.694 bitllets. Per demarcacions, la gran part de consignació a estat a Barcelona, amb 74.747.600 euros, mentre que a Lleida ha estat de 8,802 MEUR, a Girona de 7.826.000 euros i a Tarragona de 7.763.000 euros.

Pel que fa a la venda de l'any anterior, es van vendre 416.085,7 bitllets, el que equival a 83.217.140 euros. De fet, el 2019 hi va haver un increment del 8,78% respecte al 2018 i es calcula que la despesa va ser de 10,95 euros per habitant. La demarcació que més va vendre en loteria va ser Barcelona, amb 62.007.840 euros, mentre que a Girona va ser 6.558.240 euros i a Tarragona 6.752.920 euros. Lleida, amb una venda de 7.898.140 euros, és l'únic territori català que va patir un increment negatiu (-0,45%) respecte a l'any anterior.



Barcelona i Sabadell, grans premiades el 2019



En l'edició del passat 2019 el sorteig va deixar més de 110 milions d'euros a Catalunya, amb un primer i tercer premi caiguts íntegrament a Barcelona i Sabadell, respectivament. El primer premi es va vendre a l'administració de loteria número 271 de Barcelona, a la Travessera de Gràcia. El tercer premi va ser venut a l'administració número 1 de Sabadell, a la plaça Major, 41. Només amb aquests dos números es van guanyar a Catalunya 112,5 MEUR.

El segon premi, que va quedar molt repartit arreu de l'Estat, va esquitxar parcialment Catalunya, concretament Barcelona (Travessera de Gràcia, 40), El Prat de Llobregat (carrer Llobregat 92), Esplugues de Llobregat (Verge de la Mercè 46), les Franqueses del Vallès (Carretera de Ribes 69), el Vendrell, on es va vendre per màquina; Girona (Caldes de Montbui 69) i Mataró (Prat de la Riba 60).