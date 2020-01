Una administració gironina reparteix 21 MEUR del segon premi del Sorteig del Nen

L'administració gironina Sagarrull, a la plaça de Marquès de Camps ha repartit 21 milions d'euros del segon premi del Sorteig del Nen del dia de Reis de Loterías y Apuestas del Estado amb el número 21816. L'establiment ha confirmat que la majoria de números els ha venut a abonats, és a dir compradors habituals. Els propietaris d'un dècim d'aquest número rebran 75.000 euros. De tota manera, el propietari ha assegurat que si sumen els 21 milions amb altres terminacions premiades, calculen repartir prop de 25 milions en aquest sorteig.Aquesta mítica administració de loteria ja va repartir un cinquè premi durant el sorteig de Nadal premiat amb 6.000 euros per número.

Matí de trucades, atenció als mitjans de comunicació i preguntes de curiosos aquest dilluns a l'administració de loteria Sagarrull de Girona, a la plaça de Marquès de Camps. Quan faltaven pocs minuts per la una del migdia, el propietari ja aixecava la persiana de l'establiment que, tot i ser festiu, obria les portes per celebrar que havien venut el número 21816, el segon premi de la rifa de Reis del sorteig extraordinari de Loterías y Apuestas del Estado.

De seguida que ha obert, ja ha penjat el cartell anunciant que havien venut el número. "Teníem 28 sèries i les hem venut totes", ha explicat un dels propietaris de l'administració, Alfred Alís. A més, el venedor estava "content" perquè la majoria de les persones que l'havien comprat "són abonats", és a dir compradors habituals que sempre juguen aquest número.

Avui, tots ells han vist com els tocaven 75.000 euros per cada dècim i en total, l'Alfred ha repartit 21 milions d'euros en els números premiats amb aquest segon premi. De tota manera, els propietaris ja han avançat que segurament acabaran repartint uns 25 milions perquè també hi ha "moltes altres terminacions" que han venut a l'administració número 4 i que han sortit premiades.

Uns dels afortunats que ingressaran 75.000 euros són l'Assumpció i en Lluís, un matrimoni que viu al barri del Mercadal de Girona. L'Assumpció ha explicat que "ens van tornar els diners amb el dècim del sorteig de Nadal" i va anar a can Sagarrull on va demanar que li canviessin "per un número de la rifa de Reis". La dependenta li va dir si li feia gràcia el 21816 i ella va dir que sí. "Quan aquest matí he vist que tocava, m'he posat a tremolar", ha afegit l'afortunada.

De tota manera, en Lluís ha avançat que ja tenen previst com gastaran el premi. "Tenim dues filles i dos nets i aviat serà ventilat" ha afirmat entre riures. Aquest matrimoni ha decidit anar fins a l'administració de loteria aquest dilluns al matí perquè volien comprovar de primera mà que els havia tocat a ells.

A part de l'Assumpció i en Lluís, cap altre premiat hi ha anat. L'Alfred ha explicat que "és normal" perquè essent el dia de Reis "molta gent té dinars" i segurament passaran en els propers dies per demanar què cal fer per cobrar el premi.



Quatre premis per any



L'Alfred ha assegurat que la seva administració està acostumada a repartir "uns quatre premis a l'any". De tota manera, el 2019 només en van repartir tres. Un d'ells, va ser pel sorteig de Nadal que van vendre alguns números del cinquè premi (dotat amb 6.000 euros per dècim). "El quart ens arriba aquest 2020", ha reblat el propietari.

Avui han celebrat aquest premi encetant ampolles de cava i celebrant-ho amb d'altres curiosos i veïns del barri que s'han acostat fins a l'establiment. Al migdia, la família Sagarrull ha baixat la persiana i ha anat a celebrar la fita d'avui. L'Alfons ha confessat que ells no tenien cap número premiat, però que igualment estava content d'haver repartit tants milions entre clients "de tota la vida".