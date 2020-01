La plaça de Sant Pere de Figueres clama «Prou repressió» contra Catalunya

La plaça de Sant Pere de Figueres ha acollit, aquest dissabte a la nit, una concentració de rebuig davant a la judicialització de la política espanyola i a les "constants agressions contra els drets i llibertats" a Catalunya. Sota el lema "Prou repressió", l'acte ha estat convocat per la Coordinadora Figueres per la República i hi han participat persones dels diferents moviments independentistes i sobiranistes. La mobilització ha estat provocada després de la polèmica decisió de la Junta Electoral Central d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra i de voler impedir l'alliberament de l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, derivat de la sentència recent de la justícia europea. La trobada ha estat presidida amb una pancarta que anunciava "Ho tornarem a fer".