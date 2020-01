Tot el que vols saber de la Loteria del Nen

El Sorteig Extraordinari del Nen 2020, que se celebrarà el proper dilluns 6 de gener al Cercle de Belles Arts de Madrid a partir de les 12:00 hores, repartirà 700 milions d'euros entre tots els afortunats.

A l'igual que la Loteria de Nadal, la de l'Infant és una tradició arrelada entre els espanyols, que viuen una altra cita amb la sort en el Dia de Reis.

Però, quines curiositats envolten a aquest sorteig? Quin és el seu origen? La Loteria del Nen és un sorteig que se celebra des de fa 79 anys i sobre el qual molts saben molt poc. Segons Loteries i Apostes de l'Estat, «aquest entranyable sorteig va ser institucionalitzat l'any 1941», quan es va celebrar per primera vegada. El seu impulsor va ser el llavors director general de Timbre i Monopolis. Llavors, es va començar a celebrar fins que va arrelar entre la població espanyola com un gran esdeveniment.

En aquest primer sorteig, hi va haver quatre sèries de 42.000 bitllets cadascuna, a 150 pessetes el bitllet, dividit en dècims de 15 pessetes. Es van vendre un total de 166.668 bitllets amb una recaptació de 25.230.000 pessetes, que van reportar un benefici de 7.700.300 pessetes a l'Estat.

L'any 1941, el programa va constar de cinc grans premis: un premi de 500.000 pessetes per sèrie; un altre de 300.000 pessetes per sèrie, un premi de 150.000 pessetes per sèrie; un altre de 75.000 pessetes per sèrie i un de 50.000 pessetes per sèrie. En el primer sorteig de la Loteria del Nen el número premiat va ser el 23.594 i va caure a Sevilla amb un efectiu de 500.000 pessetes. A més, arran del rotund èxit que va obtenir el primer sorteig, abans de l'Epifania del Senyor, es va decidir que, a l'any següent, el 1942, seria Sorteig Extraordinari.

Durant 58 anys, el sorteig de la Loteria del Nen es va celebrar el dia 5 de gener, previ a la celebració dels Reis Mags, però va ser el 1999 quan es va canviar de dia. Aquesta data no ha variat des de llavors.

Si encara no saps per quin número decantar, el primer premi ha acabat en zero 13 vegades, és la terminació més repetida en la història del sorteig. La segona xifra més repetida és el 7 (10 vegades) i l'1 (9 vegades).

El premiat té 90 dies per reclamar el seu premi. El termini comença a comptar el dia posterior a l'sorteig.