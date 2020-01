Figueres prepara l'escenari de la Rambla per rebre per primer cop els Reis Mags

Figueres ja està preparant l'escenari on el 5 de gener els Reis d'Orient per primera vegada s'adreçaran als figuerencs des de la Rambla, un dels canvis aquest any. També s'incorporarà una zona de baixa intensitat sensorial i una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional.

L'itinerari de la cavalcada, que s'iniciarà a partir de les 7 de la tarda, començarà a l'encreuament de la plaça Creu de la Mà amb el carrer Nou.

A continuació, la cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient discorrerà pel carrer Nou fins a arribar a la Font Lluminosa (carrer Castelló), i rodejaran la plaça Catalunya i la plaça del Gra.

A la plaça del Gra l'Ajuntament de Figueres ha habilitat una zona de baixa intensitat sensorial i la comitiva reial reduirà el volum de la música, es deixaran de realitzar efectes sonors i lluminosos estridents i la repartida de caramels es farà en mà, per tal de facilitar que les persones amb alta sensibilitat sensorial puguin gaudir de la cavalcada sense estar esposats a un excés d'estímuls que els pugui provocar situacions d'estrès.

A continuació la cavalcada seguirà pels carrers Rutlla, Blanch i Caamaño, fins a arribar a la Rambla de Figueres, punt on enguany l'Ajuntament de Figueres ha situat el final del recorregut i donar major cabuda a les nombroses famílies que vulguin seguir la cavalcada de Reis.

En aquest punt del recorregut, a la part alta de la Rambla, hi haurà situat un escenari on hi arribaran Ses Majestats els Reis d'Orient i des d'on saludaran tots els nens i nenes de Figueres que els vinguin a rebre.

A més, aquest punt acollirà una graderia adaptada per a persones amb diversitat funcional per fer una cavalcada de Reis més inclusiva i respectuosa.

La Rambla, més capacitat

L'espai de la Rambla té una capacitat molt superior a la plaça de l'Ajuntament que en els darrers anys s'havia quedat petita. Durant la presentació dels canvis, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va destacar que la Rambla multiplica per deu la capacitat de la plaça. El que no faran els reis, com en altres poblacions, és rebre a cada un dels nens.