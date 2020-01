Figueres rebrà els Reis d'Orient amb una cavalcada que finalitzarà a la Rambla

La ciutat de Figueres acollirà el pròxim 5 de desembre l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orients i la cavalcada pels carrers del municipi amb novetats en el seu recorregut per aquest 2020.

L'itinerari de la cavalcada, que s'iniciarà a partir de les 7 de la tarda, començarà a l'encreuament de la plaça Creu de la Mà amb el carrer Nou. A continuació, la cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient discorrerà pel carrer Nou fins a arribar a la Font Lluminosa (carrer Castelló), i rodejaran la plaça Catalunya i la plaça del Gra.

A la plaça del Gra, l'Ajuntament de Figueres ha habilitat una zona de baixa intensitat sensorial i la comitiva reial reduirà el volum de la música, es deixaran de realitzar efectes sonors i lluminosos estridents i la repartida de caramels es farà en mà, per tal de facilitar que les persones amb alta sensibilitat sensorial puguin gaudir de la cavalcada sense estar esposats a un excés d'estímuls que els pugui provocar situacions d'estrès.

A continuació la cavalcada seguirà pels carrers Rutlla, Blanch i Caamaño, fins a arribar a la Rambla de Figueres, punt on enguany l'Ajuntament de Figueres ha situat el final del recorregut i donar major cabuda a les nombroses famílies que vulguin seguir la cavalcada de Reis.

En aquest punt del recorregut, a la part alta de la Rambla, hi haurà situat un escenari on hi arribaran Ses Majestats els Reis d'Orient i des d'on saludaran a tots els nens i nenes de Figueres que els vinguin a rebre.

A més, aquest punt acollirà una graderia adaptada per a persones amb diversitat funcional per fer una cavalcada de Reis més inclusiva i respectuosa.



Donat l'aforament limitat de l'espai, el consistori demana imprescindiblement una inscripció prèvia per accedir a la graderia mitjançant correu electrònic a alcaldia@figueres.cat.