Rosa Mendoza, de Ksameu, rep una Medalla al Treball

El Govern de la Generalitat va fer entrega la setmana passada de les 15 medalles i cinc plaques al premi President Macià. Una Medalla al Treball va ser atorgada a la germana Rosa Mendoza, del projecte Ksameu de Figueres, per la seva trajectòria i implicació. L'entrega de premis es va fer al Palau de la Generalitat en un acte amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. Sor Mendoza considera que aquest reconeixement és compartit entre molta gent i mostra d'això va voler anar acompanyada a recollir-ho d'excompanys de professió i de vida, tot i que, assegura, que «m'hagués agradat que m'acompanyés algun jove però estan estudiant».

A l'acte, el president Torra va destacar que Catalunya «és un país que no defalleix mai» i que, si alguna cosa el caracteritza, és la convicció que «en el treball constant i l'esforç hi ha la clau de l'èxit». El cap de l'executiu català va agrair especialment el paper de tots els premiats que treballen «perquè aquest sigui un país pròsper on cada dia es visqui millor». I va subratllar que «som el que som gràcies a la suma de cada un d'aquests esforços personals i, per tant, aquest és un reconeixement a una vida de treball, de dedicació i d'ofici».

La filla de la caritat figuerenca és l'exemple d'aquestes paraules, ja que duu tota una vida dedicada als altres. Després de més de quinze anys jubilada com a mestre de català i ciències, amb 81 anys continua en actiu com a secretària del Patronat de la Fundació Sant Vicenç de Paül i fent diferents tasques a Ksameu, el projecte socioeducatiu juvenil de la Fundació de Figueres. Podeu llegir més sobre la seva vida i trajectòria a la pàgina 27 d'aquesta edició.