El pressupost participatiu de Fortià és per a una tirolina i llum a les pistes esportives

Fortià ha decidit les dues propostes en què s'invertirà la partida corresponent al pressupost participatiu, ara que ja s'han acabat totes les fases de votació. Una de les iniciatives guanyadores és la instal·lació d'una tirolina a la zona verda de la urbanització Rec del Molí. El cost d'aquesta actuació és de 5.408,70 euros. La segona proposta que ha rebut més vots ha estat instal·lar la il·luminació a la pista del Parc Bosc, amb accionament temporitzat i limitat a tarda i vespre, per tenir llum a l'skatepark i a la pista de bàsquet. La inversió, en aquest cas, és d'11.359,8 euros.

Durant el període de votació de les propostes validades s'han recollit 22 vots a l'urna de l'Ajuntament, 16 vots a l'urna de la Botiga, 18 vots a l'urna de la Llar de Jubilats i 51 vots al formulari online. Hi ha hagut deu vots nuls per manca de dades, fent un total de 97 veïns participants. El cens dels majors de 16 anys a Fortià és de 681 ciutadans, per tant, la participació ha estat del 14,24%.