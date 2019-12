Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana patrullen a peu en les zones de major afluència comercial de Figueres

La mossa d'esquadra Mireia Expósito i el guàrdia urbà Paco Cardosa patrullen a peu pels carrers del centre de Figueres, s'aturen a parlar amb els vianants que els requereixen, però, sobretot, entren a les botigues a explicar als comerciants quines són les mesures de seguretat que han de prendre per prevenir i, si pot ser, evitar, robatoris. Aquest matí, centren el focus d'atenció al carrer Sant Pau.

Amb motiu de les festes nadalenques, Figueres aplega nombrosos actes i festes a l'aire lliure, a més d'un augment de l'activitat comercial i de l'ús dels espais públics. Per tal de garantir la convivència i prevenir fets delictius en zones de grans aglomeracions, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana intensifiquen el patrullatge uniformat i mixt a peu potenciant aquells llocs amb una major afluència de compradors. Aquestes patrulles es complementen amb la resta d'accions policials habituals.

Teixit comercial i empresarial

Un dels sectors protagonistes d'aquestes dates nadalenques és el comercial. Per això, els agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana lliuren als representants del teixit comercial i empresarial de la ciutat, tant en mà com via Internet a través de Comerç Figueres Associació, un tríptic informatiu en què es recorden els consells de seguretat. «Tot i les precaucions que pugueu prendre, si sou víctimes d'un fet delictiu, l'heu de denunciar», els recomanen els policies.

Els comerciants mostren el seu agraïment als policies per la confiança que els proporciona el contacte directe i pròxim del cara a cara. Un d'ells els transmet que cal més presència policial al carrer, perquè «la sensació d'inseguretat és latent». Una altra botiguera els comenta com n'és d'important per al sector comercial, però també veïnal, que predomini el clima de bona convivència. «Tant de bo us puguem veure més sovint per aquí», diu.

Mireia Expósito i Paco Cardosa empatitzen amb els seus interlocutors i els faciliten números de telèfon i correus electrònics directes per tal d'agilitzar les trucades, sense haver de passar pel 112, en cas que es produeixi una situació d'emergència. També els informen sobre un nou model de denúncia, que porta la seva pròpia plantilla per omplir, per facilitar el tràmit als denunciants. Al portal web de Comerç Figueres Associació, per exemple, els associats el poden trobar com a document descarregable.

Mireia Expósito i Paco Cardosa expliquen als botiguers les mesures que han de prendre durant l'activitat comercial: «No acumuleu diners a les caixes enregistradores i buideu-les sovint». Els consells són orientatius i genèrics, però els policies fan saber als comerciants que és important prendre'n nota.

Així, els expliquen que, «de claus de l'establiment, les mínimes possibles». «Heu de portar un control del nombre de còpies que hi ha i de qui són les persones que en disposen», assenyalen Mireia Expósito i Paco Cardosa. En aquesta mateixa línia, els indiquen que «els treballadors i les treballadores han de ser conscients que les persones desconegudes no han de conèixer les mesures de seguretat que els propietaris del negoci tenen instal·lades».

En el llistat de consells de seguretat per a comerciants, també se'ls donen recomanacions per estar atents tant si es fan pagaments amb targeta de dèbit o crèdit com si s'utilitzen bitllets.

Els agents expliquen que un dels objectius d'aquest Pla de Nadal és mostrar a compradors i comerciants que, si necessiten l'ajuda policial, tant es poden adreçar als Mossos d'Esquadra com a la Guàrdia Urbana, perquè els dos cossos van a una en matèria de seguretat ciutadana a la via pública. I anoten que el fet de fer patrullatges mixtos també «és una solució efectiva per optimitzar recursos de personal».



Garantir la covivència en dates nadalenques

Les principals actuacions del Pla de Nadal, que han desplegat Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana fins al 12 de gener, són funcions de proximitat i de prevenció de la seguretat ciutadana i actuacions destinades a impedir la comissió d'actes delictius, així com el control de les infraccions que puguin pertorbar la convivència i el descans dels veïns. En aquests operatius, els agents també s'encarreguen de les funcions de proximitat, auxili i assistència als ciutadans i vigilància general dels espais públics.