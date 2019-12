Canalitzem recull firmes contra el nou edifici a Empuriabrava

L'associació Canalitzem, d'Empuriabrava, vol paralitzar la construcció del nou edifici a la plaça de les Palmeres, i per això han presentat al·legacions a la modificació puntual del POUM Núm.7, referida al canvi de sistema d'aparcament a la zona portuària per a equipament cultural, social o religiós. Des de l'entitat valoren positivament la voluntat del govern d'oferir un espai públic als ciutadans, però diuen que «construir un edifici a la superfície proposada desvirtua la resta d'edificacions».

Canalitzem apunta que la construcció d'aquest nou espai no té en compte la vista als canals, ni a l'emblemàtic edifici del Club Nàutic, i afegeixen que «idealment, l'equipament públic principal d'Empuriabrava hauria de ser, precisament, el Club Nàutic». Per això sostenen que cal rehabilitar les edificacions existents abans de construir-ne de noves. «De cara al desenvolupament sostenible i el medi ambient, rehabilitar és la manera més viable per encarar el futur». A més, avisen que el desenvolupament urbà «s'hauria d'ajustar als nous temps, i caldria introduir zones verdes i esponjar les zones urbanes».

Actualment, estan en la fase de recollida de signatures a través de la plataforma change.org.