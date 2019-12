Els tallers gironins disparen l'emissió de distintius per entrar a la ZBE de Barcelona

Els tallers de les comarques gironines han vist com durant aquest mes de desembre s'han disparat les sol·licituds de distintius ambientals per a vehicles que volen poder entrar a Barcelona. A partir de la nova regulació a la capital catalana, s'han multiplicat els conductors de la demarcació que demanen aquesta certificació, també a través dels tallers. Segons les dades de la patronal CORVE, aquest any han emès 341 distintius, 132 dels quals al desembre. "Ens trobem que molta gent ens el demana per si alguna vegada puntualment han d'anar a Barcelona", assenyala el president de la patronal, Jordi Solà. A més, Solà ha destacat que ha augmentat l'interès per part dels conductors de vehicles híbrids, elèctrics i GLP a la demarcació i preveu que el 2020 serà "un revulsiu" per a la compra d'aquests vehicles.

A partir de l'1 de gener, els vehicles més contaminants no podran circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona. Les restriccions afecten una àrea de 95 quilòmetres quadrats de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besós.

A les comarques gironines, encara cap ajuntament ha acordat restriccions a la circulació de vehicles més contaminants però els tallers de la demarcació han notat un increment de les sol·licituds per aconseguir el distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) que classifica els vehicles en funció de la seva eficiència energètica i l'impacte ambiental que generen.

La patronal CORVE, a través d'un acord de la confederació espanyola (CETRAA) amb la DGT, té dissenyada una plataforma per emetre aquests distintius. L'usuari el pot demanar a través del seu taller o directament a l'associació. Per emetre un distintiu, l'interessat ha de signar una sol·licitud, identificar-se com a titular o apoderat del vehicle i aportar una fotocòpia del permís de circulació.

Al llarg de l'any, han emès un total de 341 distintius. La majoria, però, han estat expedits durant el mes de desembre. Segons dades de la patronal CORVE, en només un mes n'han emès 132.

El president de la patronal, Jordi Solà, ha subratllat que al final de l'any han notat una "demanda molt gran" sobretot com a conseqüència de la implantació de les restriccions a l'àrea metropolitana de Barcelona. "A Nivell gironí ho veiem encara com una cosa llunyana, però hi ha molts usuaris que ens els venen a demanar per tenir-lo per si els cal anar algun dia a Barcelona", ha destacat Solà.

En paral·lel, i a l'espera de com s'acaben aplicant a altres punts del país l'obligació de reduir les emissions de CO2, Solà assenyala que a la demarcació ha augmentat l'interès per vehicles híbrids, elèctrics o GLP. "Fins ara hi ha una mica de desconcerts i qui es vol canviar el vehicle està a l'expectativa per veure cap on tiren les coses", ha afirmat.

Per això, considera que serà clau la formació de govern a Madrid perquè els administracions adoptin "una línia a seguir". "Quan això passi, està clar que serà un revulsiu per a la venda de vehicles el 2020", ha conclòs.