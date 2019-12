L'Ajuntament de Escala dona la benvinguda als 73 nadons nascuts aquest 2019

Com és tradicional els darrers anys, l'Ajuntament de l'Escala ha dut a terme l'acte oficial de benvinguda a tots els nadons nascuts aquest 2019. Durant aquest any han arribat al món un total de 73 nous escalencs i escalenques. Els nascuts durant el 2019 han rebut un diploma commemoratiu i un regal per part de l'Ajuntament de l'Escala. Es una forma simbòlica de donar la benvinguda als nous veïns i veïnes de la localitat.

Aquesta és una tradició que es va sumar el 2011 a la que ja es venia fent des de fa més temps per tal d'homenatjar els veïns de més de 90 anys, els quals també reben una visita institucional i se'ls regala un tortell com a reconeixement de tot el municipi. Actualment hi ha a l'Escala un total de 78 persones empadronades majors de 90 anys.