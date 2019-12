Íkea compra la plaça de Braus de Figueres per fer-hi un centre logístic avançat

La multinacional sueca Íkea i l'Ajuntament de Figueres estan a punt de tancar el contracte de compravenda de l'antiga plaça de Braus de la capital empordanesa, en desús des de fa anys. La negociació ha estat conduïda per l'empresa immobiliària Helig Oskyldihet i l'operació es podria fer efectiva, en pocs dies, per un import que giravoltarà els 150 milions d'euros. Fonts municipals vinculades a la regidoria de Patrimoni han confirmat que "les converses estan molt avançades. L'Ajuntament va rebre l'oferta a principi de desembre, quan es va saber que posàvem a la venda la Casa Nouvilas". L'agència immobiliària es va interessar, aleshores, per la plaça en saber que estava tancada i, directament, va oferir la quantitat esmentada. L'equip de Govern va consultar la proposta amb la resta de forces polítiques presentades a la Comissió Municipal de Tresoreria i la resposta va ser positiva".

Helig Oskyldihet treballa des de fa anys per la multinacional sueca dels mobles. Fins ara havia estudiat uns terrenys de Salt, a tocar Girona, i uns altres a Canohes, a prop de Perpinyà, però l'antic recinte taurí compleix totes les necessitats del projecte, per la seva proximitat a l'estació de ferrocarril i als enllaços per carretera amb l'N-II i l'autopista AP-7. De fet, Íkea fa temps que tenia la mirada posada a l'Alt Empordà, ja que uns dels seus principals dirigents, el nom del qual no ha transcendit, té una segona residència a Empuriabrava. L'existència de l'estació de l'AVE Figueres-Vilafant també ha pesat molt en la decisió. L'empresa vol dedicar-se al mercat gironí i de la Catalunya Nord, amb un centre avançat tecnològicament que utilitzaria la figura rodona de la plaça per a generar "un nou espai logístic de recollida de paquets i d'atenció permanent, 24 hores al dia, per als clients després que aquests hagin adquirit el seu producte via Internet".

Amb aquesta operació, Figueres es podria treure de sobre un edifici que va adquirir el 1989 per 120 milions de pessetes (721.214 euros d'ara) i que fins ara només ha fet servir com a magatzem d'andròmines i refugi de gats. Aquests darrers anys hi ha hagut diversos projectes planejant sobre la plaça, com ara un macropoliesportiu el 2009, però que no han prosperat. La plaça va ser inaugurada el 3 de maig de 1894, impulsada pel figuerenc Pau Gelart. L'edifici està protegit com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) però s'hi podria actuar urbanísticament seguint l'exemple del recinte comercial de Les Arenes de Barcelona. Aquest dissabte, 28 de desembre, és previst que s'instal·li un rètol a la porta del carrer El Far anunciant la bona notícia.