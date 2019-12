El conseller El Homrani denuncia el cas de «racisme pur i dur» en un bar de Girona

Chakir El Homrani ha considerat "lamentables" les imatges difoses ahir a través de les xarxes socials en què es veia la cambrera d'un establiment de Girona que no volia atendre uns joves d'origen marroquí, en el què el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha qualificat de "racisme pur i dur". El Govern ja va anunciar ahir l'apertura d'un expedient a l'entorn del fet, i avui Homrani ha explicat que servirà per recollir totes les versions i analitzar el que va passar. "A partir d'aquí prendrem les decisions corresponents", ha explicat durant l'ofrena floral tradicional de Nadal a la tomba del president Francesc Macià. El conseller no ha descartat portar els fets a la Fiscalia d'Odi.

Homrani ha explicat que l'expedient permetrà "analitzar els fets" i "poder conèixer la versió de totes les parts". Es podrà determinar, d'aquesta manera, "si hi ha falta administrativa utilitzant el dret de reserva d'admissió per fer una discriminació, que aquest dret no ho permet". També ha advertit que si de l'expedient se'n desprenguessin "elements vinculats al delicte d'odi" es posarien "a disposició de la Fiscalia".

Més enllà d'això, el conseller ha opinat que "el que està clar" és que "tu no pots prendre la decisió de no atendre unes persones pel seu origen racial", i ha recordat que "això és un acord absolut d'aquesta societat".