El recorregut de la cavalcada de Reis de Figueres s'ha dissenyat pensant en aspectes d'inclusió

Aquest any, no acaba a la plaça de l'Ajuntament, sinó a la Rambla. BORJA BALSERA

L'Ajuntament de Figueres ha repartit, bústia a bústia, un full informatiu en què detalla les recomanacions i la informació de servei sobre els canvis de ruta que s'han aplicat amb motiu de la cavalcada de Reis del 5 de gener del 2020. En el full, hi apareix un plànol per tal que el públic sàpiga si el lloc triat per costum per veure la desfilada està afectat pels canvis.

El punt de sortida serà la plaça de la Creu de la Mà, com ja era habitual; i el recorregut el dibuixen, per aquest ordre, el carrer Nou, el carrer Castelló, la plaça del Gra, el carrer Rutlla, el carrer Blanch, el carrer Caamaño i el punt de destí, que és la Rambla.

Agnès Lladó, l'alcaldessa, és l'autora de l'escrit que apareix en aquest full informatiu i destaca que la Rambla té una capacitat d'espectadors que multiplica per deu la que tenia la plaça de l'Ajuntament.

Els canvis s'han aplicat, segons l'alcaldessa, amb l'objectiu de fer una cavalcada de Reis més inclusiva, més participativa, més propera. En el mapa que apareix en el pamflet, s'hi detallen, d'una forma destacada, dades d'interès per a les persones amb algun tipus de discapacitat. Per exemple, tot l'entorn de la plaça del Gra és una zona de baixa intensitat sensorial (reducció de volum, absència d'efectes sonors i lluminosos estridents), i en una part de la Rambla s'habilitarà una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional.



Entre les recomanacions, cal prendre nota de: