L'aparadorisme nadalenc de Roses, amb firma d'estudiants

Quan aquests dies passegeu pels carrers de Roses, podeu fixar-vos en la decoració dels aparadors d'algunes botigues que tenen com a signe d'identitat un arbre de fusta il·luminat, que és la icona que distingeix un projecte educatiu. Els estudiants de primer del Cicle Formatiu d'Activitats Comercials del Centre Escolar Empordà han estat els disse­nyadors d'aquests espais comercials. La iniciativa, de caràcter transversal, agrupa diferents matèries curriculars i forma part del projecte de mentoratge Win&Go.

En vista a la seva planificació nadalenca, els responsables de l'Associació de Comerciants de Roses (Acor) es va posar en contacte amb el Centre Escolar Empordà per convidar els alumnes del cicle formatiu a exercir d'aparadoristes d'algunes botigues del municipi. La iniciativa va ser aplaudida per l'institut, que de seguida va animar els alumnes a preparar els dissenys.



Presentació al Teatre Municipal

L'Acor va conèixer el projecte Win&Go en el decurs d'una presentació que va fer el Centre Escolar Empordà al Teatre Municipal i el projecte d'aparadorisme nadalenc és la primera acció que es tira endavant.

«Finalment hem fet nou aparadors i la veritat és que ha estat un èxit per als comerciants, perquè els ha encantat la feina que han fet els alumnes. Els joves, per la seva banda, han pogut portar a la pràctica aprenentatges de l'aula en aparadors de veritat, i han vist fet realitat un projecte seu, dissenyat per ells», ha explicat la directora pedagògica del Centre Escolar Empordà, Carme Condom, que a més és la professora de la matèria d'aparadorisme.

Les botigues associades de l'Acor que s'han adherit a la iniciativa són: Íntima, Sa botigueta, Mim's, Carnisseria Victòria, Fruites Mont, Boutique Emme, Nounens, Calçats Dari, Strena't i la botiga de Càritas, en què s'ha refet tot l'aparador.

La icona que distingeix tots els aparadors dissenyats pels alumnes d'Activitats Comercials és un arbre de fusta amb llums. Aquest element l'han creat en tres mides: gran, petita o mitjana.