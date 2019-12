Ortega: «Una persona amb pobresa energètica sol tenir altres problemàtiques»

Carme Ortega fa vint anys que és la coordinadora de Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i treballa amb situacions de pobresa energètica.



- Com es detecten les situacions de pobresa energètica?

- Tenim dues vies. La primera és a partir dels llistats de les subministradores, que ens envien llistats amb gent que no paga els rebuts. Nosaltres citem aquestes persones, les avaluem, i si està empadronada al domicili del deute i coincideix amb els requisits necessaris, els fem un informe positiu de pobresa energètica. La segona via són totes aquelles persones que ja són usuàries de Serveis Socials, que coneixem la seva situació i compleixen els requisits. A banda de fer-los l'informe, que els impedeix un tall de llum durant sis mesos, amb unes altres partides que tenim a Serveis Socials intentem pagar part del deute d'algunes de les persones.

- Després d'emetre l'informe, se'ls fa seguiment?

- La cita més rellevant després d'emetre l'informe de vulnerabilitat energètica és després de sis mesos, moment en què venç aquest document i, per tant, les subministradores podrien tornar a fer talls. Per això, abans dels sis mesos és bo que vinguin a Serveis Socials perquè els tornem a avaluar, i poder tornar a emetre l'informe. De totes maneres, com que la majoria d'usuaris ja tenen un expedient obert a serveis socials per altres temes, se'ls fa seguiment.

- Hi ha un perfil concret de gent que pateix aquest problema?

- Els casos més comuns són famílies amb més d'un fill, perquè com més persones viuen en un habitatge, més despesa es genera. El més segur és que una persona vulnerable amb pobresa energètica tingui també altres problemàtiques. Si algú no pot pagar els subministraments essencials, segurament també tindran problemes per pagar el lloguer, despeses dels fills o el menjar, per exemple.

- Es fan tasques de prevenció?

- Sí. Fem accions preventives i educatives perquè la gent entengui que, com menys gastem, millor. Això, la gent gran ho tenia incorporat i els joves ho hem perdut. Per prevenir aquest problema, des de l'àrea de Medi Ambient van crear el Punt d'Informació Energètica, que és itinerant pels pobles, i on s'informa què produeix estalvi (aïllament de finestres, leds en comptes de lluminària tradicional, etc.). És un tema de consciència mediambiental que afecta la butxaca de les persones. Hem d'aprendre a ser consumidors conscients.