El passeig de l'Escala, un recorregut d'esport per a la gent que surt a córrer

ERC l'Escala ha proposat, en una sessió plenària, que, ara que es vol actuar al passeig d'Empúries, s'hi col·loquin senyals verticals cada 250 metres per a marcar les distàncies a les persones que hi van a córrer. «El passeig d'Empúries és un dels llocs més habituals i concorreguts per a la pràctica de l'esport al municipi, especialment per anar-hi a córrer. Moltes escalenques i escalencs utilitzen aquest passeig, tot l'any, per a realitzar els seus entrenaments, preparar-se per a futures curses o, simplement, per a mantenir-se en forma», han assenyalat els republicans.

Aquest tipus d'esport porta associat tot un sistema de mecanismes de control de la distància i el temps recorregut que, normalment, es fa amb mètodes GPS. Des del grup escalenc d'ERC s'ha proposat a l'equip de govern dur a terme un projecte de senyalització d'aquest espai, a traves de petites senyals verticals que poden ser de fusta per tal de quedar integrades en l'entorn, cada 250 metres. Aquestes senyals, que s'han instal·lat en molts passejos de diverses capitals de l'Estat com Tarragona, Barcelona, Donostia o A Coruña, «permetrien a les persones que practiquen aquest esport, controlar les distàncies recorregudes, fer sèries i facilitar els entrenaments a l'aire lliure».

Els republicans argumenten que aquesta acció, amb una petita inversió, seria de gran ajuda als atletes i ajudaria a potenciar l'esport de tot tipus al municipi. «Aquest tipus de petites intervencions en espais públics són les que demostren si es creu o no es creu en les coses. Si volem ser un municipi referent en la pràctica de l'esport i potenciar-lo en tots els seus vessants, pensem que aquestes petites accions són imprescindibles», ha dit Cati Rivera, regidor d'ERC l'Escala, a la sessió plenària.

L'equip d'ERC l'Escala afirma que s'ha posat a disposició del regidor d'Esports per tal de treballar aquesta proposta conjuntament i així sumar esforços per fer del passeig d'Empúries, un passeig més saludable.