Castelló d'Empúries treballa per incorporar un assessor energètic l'any 2020

Castelló d'Empúries vol incorporar, de cara al 2020, un assessor energètic que pugui treballar pel bo social de factura energètica, aconsellar sobre la col·locació de plaques solars i assessorar sobre la factura energètica i de quina manera reduir-la.

Joan Basí, regidor de Medi Ambient, explica que s'està treballant en el projecte d'incorporar aquesta nova figura. «De moment no està previst al pressupost, però ja ho tenim força treballat per quan tinguem l'oportunitat». La idea, segons Basí, és que aquesta persona pugui treballar tant per assessorar el mateix ajuntament per a l'adaptació dels equipaments i instal·lacions públiques, com a escala particular, per als veïns i veïnes.