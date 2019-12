L'edifici de la Casa Nouvilas es posarà a la venda el 2020

El govern de Figueres, la setmana passada, feia pública la notícia que la Casa Nouvilas deixarà de ser pública l'any vinent i així ho ha confirmat l'alcaldessa al darrer xat que aquest Setmanari ha organitzat amb els seus lectors a la pàgina web. «El govern que tinc l'honor d'encapçalar ha decidit vendre la Casa Nouvilas, sí», així de contundent responia l'alcaldessa a la pregunta si eren certes les afirmacions que havien sortit a la premsa. El dubte sorgia després que es publiqués una altra informació comunicant que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà no compartia aquesta decisió. «El primer que va fer el govern va ser parlar amb el Consell Comarcal, amb la seva presidenta i el seu gerent, i per part seva es va manifestar l'acord en aquest sentit», assegurava Agnès Lladó al xat. L'alcaldessa també parlava de la incapacitat del consistori d'assumir la rehabilitació de la Casa Nouvilas que, com havia comunicat, costaria «entre set i deu milions d'euros».

El motiu principal que el govern defensa de prendre aquesta decisió és la situació econòmica actual de la ciutat. Després de rebre la resolució del Tribunal Català de Contractes del sector públic sobre el servei de neteja i el fet de no apujar els impostos «tensa molt el pròxim pressupost», havia declarat anteriorment Lladó. Segons informa el consistori, actualment els tècnics estan peritant el valor de l'immoble per poder incloure els ingressos que suposaria per a les arques municipals al pressupost de l'any vinent, «és un dels motius pel qual encara no s'ha tancat», asseguren.