Famílies que conviuen amb pobresa energètica, una realitat que va a l'alça

«Hi ha un moment en què has de decidir si menjar o pagar», explica en Raimon. Ell i la Leo van tenir molt clar que apostaven per sobreviure. Una parella de Roses afectada per pobresa energètica, amb una història vital plena d'entrebancs que han anat superant dia a dia amb optimisme.

Actualment, els rosincs fa gairebé dos anys que viuen en una situació angoixant. La propietària del seu pis mai els ha fet arribar cap contracte legal, i els ha anat apujant el preu acordat. Un divendres a la tarda, i sense previ avís, es troben sense llum a l'habitatge. Després d'aconseguir acollir-se a la llei de pobresa energètica i recuperar el fluid elèctric, van haver de sortejar els Desokupa (agrupació radical que actua emparant-se en la força per provocar desnonaments), que van picar la porta de casa seva fins a tres vegades. Tot i això, tenen molt clar que «no es pot viure amb por» i que, en aquestes situacions, «la vergonya no ajuda». Cal demanar ajuda. En aquest sentit, valoren molt positivament el suport que els ha donat la PAH de Figueres, un lloc on setmanalment es reuneixen persones afectades amb les mateixes problemàtiques i busquen solucions conjuntament.

«Busca't la vida»

L'Olga vivia en un pis compartit a Figueres. D'un dia per l'altre, després d'un episodi d'amenaces i crits per forçar-la a marxar, li van tallar la llum. Durant el dia, va focalitzar les seves energies en l'ajuda a una colònia de gats. De nits, les espelmes eren les seves aliades. L'austríaca explica com va haver-hi un moment, quan es va quedar sense casa, que des de Serveis Socials li van aconsellar que se n'anés a viure amb alguns amics o familiars, «és molt greu que la resposta de l'administració sigui 'busca't la vida'», lamenta. Després d'un any i mig esperant una solució, li van oferir un pis de protecció oficial que la Generalitat té a Figueres i, just abans de signar el contracte, l'informen que està ocupat. Mig any més esperant que tornés a quedar buit per poder entrar. I un cop dins, sense nevera ni rentadora, li arriba una factura de llum «desorbitada». Va optar per reduir el consum al màxim, prescindint de la vitroceràmica i utilitzant un foc de butà que amaga en cada inspecció.

Davant d'aquestes situacions, l'Ajuntament de Figueres va impulsar fa tres anys un Punt d'Apoderament Energètic, per fomentar la presa de consciència en la gestió de l'energia. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà també treballa en aquesta línia amb el Punt d'Informació Energètic itinerant. El consistori figuerenc explica com les polítiques d'ajuts econòmics durant anys no han donat els resultats esperats. La pressió dels agents socials i entitats han mostrat a l'administració la importància d'empoderar la població per lluitar pels seus drets. «Amb aquest programa aconseguim millores reals, perquè és una lluita directa contra els oligopolis», afirma Vivi Pérez, de l'Oficina d'Inclusió Social de Figueres.

Informes de vulnerabilitat

El Consell treballa cada dia amb aquesta problemàtica, que va a l'alça. Tot basant-se en la legislació catalana d'aquest àmbit (llei 24/2015), actuen a partir de dues vies. La primera es tracta d'elaborar informes de vulnerabilitat, que serveixen per aturar els talls de subministraments. Periòdicament, les empreses subministradores envien llistats a les administracions amb les persones que tenen factures pendents. Quan aquests arriben al Consell Comarcal, hi ha una persona dedicada exclusivament a examinar els llistats i fer citacions per escrit als afectats. En un termini de 20 dies, la persona ha de comparèixer a l'administració perquè valorin si és vulnerable o no. Es tenen en compte requisits econòmics, si es necessita algun aparell elèctric connectat a alguna mena de subministrament, ja sigui per malaltia o dependència, i també s'examina si té a càrrec seu una persona dependent o discapacitada. Després de l'anàlisi, els tècnics valoren si es pot aconseguir un informe positiu de vulnerabilitat energètica, que té una vigència de sis mesos. A continuació, els Serveis Socials s'ocupen d'enviar aquest informe a la companyia que toca, i així aturen els talls.

Després dels primers sis mesos, la gent ha de ser conscient que el document venç, i que s'ha de tornar a presentar a Serveis Socials per avaluar-se. «Aquesta llei deixa fora moltes persones que són encara més vulnerables perquè expulsa tots aquells que tenen contractes irregulars o directament no en tenen», explica Carme Ortega, coordinadora de Serveis Socials del Consell.

Ajuden a reduir el deute



La segona via en què s'intervé des del Consell és a assumir part del deute dels afectats. Les factures pendents sempre són vitalícies per a la persona, però des dels Serveis Socials disposen d'unes partides especials (la de serveis d'urgència i la de pobresa energètica) per ajudar a cobrir algun semestre d'aquests pagaments.

Deute Endesa

L'empresa subministradora d'energia més comuna a l'Alt Empordà va enviar aquest estiu una carta amenaçant els ajuntaments catalans amb el pagament del 50% dels deutes de les famílies més vulnerables. Les entitats locals van fer un front comú negant-se a fer-ho, i des de llavors han negociat amb el Govern de la Generalitat, administracions i entitats com l'Aliança contra la Pobresa Energètica. La setmana passada, el president Quim Torra anunciava el compromís d'obligar Endesa a eliminar la totalitat del deute i de crear un Fons d'Atenció Solidària per assumir futurs impagaments, finançat com a mínim en un 60% per les companyies subministradores, i com a màxim en un 40% per les administracions públiques. L'APE celebra, en part, el resultat de la negociació, «no compartim que l'Administració pública assumeixi part dels possibles impagaments futurs, per molt que sigui en un percentatge inferior al de l'empresa» però són conscients de la necessitat que es «desbloquegi definitivament» i aquestes famílies puguin començar de zero i comptin amb tota la protecció possible.

PAH: Afectats per problemàtiques d'habitatge

La PAH de Figueres es troba cada setmana per compartir les problemàtiques entorn l'habitatge. Una és la dificultat de fer front als rebuts dels subministraments bàsics. La pobresa energètica afecta la majoria d'assistents a l'assemblea i ho intenten solucionar entre elles amb accions i empoderament.