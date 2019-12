Eufòria i música a Palamós on han caigut 10,2 MEUR amb un 5è venut íntegrament

Eufòria i música a Palamós (Baix Empordà) on aquest diumenge ha caigut de forma íntegra el 23059, guardonat amb un cinquè premi de la Grossa de la Loteria de Nadal que ha deixat 10,2 milions d'euros (MEUR). On s'ha viscut amb més entusiasme ha sigut al bar Bon Cremat d'aquesta localitat, un dels establiments on s'ha venut.

"Avui és el dia més feliç de la meva vida", ha afirmat el propietari, que ha obert expressament el negoci per celebrar-ho amb els clients i on no hi ha faltat la música d'una guitarra, nadales i cava. Aquest és un número amb història al poble, se'l coneix com 'el dòlar' i fa més de quaranta anys que es ven íntegrament a la localitat. El bar l'havia adquirit a l'administració de loteria número 1 de Palamós, on també s'ha venut per finestra. Algunes sèries i participacions també s'han repartit a una llibreria de Calonge i a una farmàcia de Palafrugell.