El 00750, tercer premi de la rifa de Nadal, ven 36 sèries a Mollerussa i 33 a Ripoll

El 00750, el tercer premi de la Loteria de Nadal celebrada aquest diumenge, ha venut 36 sèries a Mollerussa, 33 sèries i un dècim a Ripoll, dues sèries a Sort i una sèrie i un dècim a Barcelona. També s'han distribuït cinc dècims a Esparreguera, dos a Torelló, un a Arenys de Mar i un a Terrassa. Aquest premi està dotat amb 500.000 per sèrie, 50.000 per dècim i 2.500 euros per euro jugat. També s'ha distribuït des d'altres punts de l'Estat, com ara Pamplona i San Pedro del Pinatar (Múrcia). S'ha cantat a les 11.11 hores.